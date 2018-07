Вида: Извинявам се, осъзнах грешката си

Хърватският защитник Домагой Вида изигра поредния си силен мач на Мондиал 2018 и помогна на тима да се класира за големия финал, но коментарите около него са свързани най-вече с начина, по който отпразнува победата над Русия на четвъртфиналите и скандирането на лозунга "Слава на Украйна". ФИФА само порица бранителя, а руските фенове очаквано го засипаха с освирквания в снощния мач срещу Англия.

