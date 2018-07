Саутгейт: Направихме голяма крачка напред, не мога да искам повече от отбора

Селекционерът на Англия Гарет Саутгейт беше тъжен след драматичната загуба от Хърватия на полуфиналите на Мондиал 2018, но даде положителна оценка на цялостното представяне на тима и заяви, че в следващите години Англия ще става все по-силна.

"Играхме много добре през първото полувреме. Държахме топката и като цяло контролирахме мача. Тогава беше важно да вкараме втори гол. Дали заради липсата на опит или защото водехме в резултата, но след почивката позволихме на съперника да вземе инициативата. Не използвахме шансовете си. Бяхме под напрежение и то ни се отрази", коментира Саутгейт.

“The biggest thing is when you see the reaction of the supporters at the end. That tells you what the players have given – not just tonight but throughout the tournament.”#threelions pic.twitter.com/C3OLyM6NHm