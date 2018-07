Нищо ново: Англия по традиция се препъна на полуфиналите

Англия изпусна шанса си за втори път да стигне до финал за световната титла. При първия си опит през 1966 година "трите лъва" вдигнаха купата. Загубата от Хърватия днес затвърди негативната тенденция от участията на британците на полуфинали на големи първенства. Статистиката е показателна: 4 отпадания от последните 5 полуфинала.

Всъщност, победата над Португалия с 2:1 през 1966 година е единствена за англичаните на тази фаза на световни и европейски първенства. Следват 4 поредни поражения: 0:1 от Югославия на Евро'68, 1:1 и 3:4 след дузпи от Германия на Мондиал'90, 1:1 и 5:6 след дузпи от Германия на Евро'96 и загубата от Хърватия днес.

4 - England have now been eliminated in four of their five semi-finals at major tournaments, losing each of the last four in a row (Euro 1968 v Yugoslavia, World Cup 1990 v Germany, Euro 1996 v Germany and World Cup 2018 v Croatia). Crushed. #ENGCRO #ENG #WorldCup pic.twitter.com/XzAE8zGD5Y