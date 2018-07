Хърватия е 13-ият отбор, който ще спори за световната титла

Националният отбор на Хърватия елиминира Англия на полуфиналите на Мондиал 2018 и постигна най-големия успех в сравнително кратката си история. Хърватите надминаха постижението си от 1998 година, когато стигнаха до полуфиналите, но загубиха от бъдещия шампион Франция. Любопитното е, че именно "петлите" ще са съперник на Лука Модрич и компания в спора за титлата на 15 юни.

Хърватия е 13-ата страна (и десета от Европа), която ще участва на финал на световно първенство. До момента този шанс са имали Бразилия, Германия, Италия, Аржентина, Уругвай, Англия, Франция, Холандия, Испания, Чехословакия, Унгария и Швеция.

3 - Croatia have advanced in all 3 knockout games at the 2018 World Cup after falling 1-0 behind. Comeback. #CROENG #WorldCup pic.twitter.com/0KvvCGYHAM