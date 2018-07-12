Хърватия е 13-ият отбор, който ще спори за световната титла

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|
Хърватия е 13-ият отбор, който ще спори за световната титла12 юли 2018 | 00:03 - Обновена
Националният отбор на Хърватия елиминира Англия на полуфиналите на Мондиал 2018 и постигна най-големия успех в сравнително кратката си история. Хърватите надминаха постижението си от 1998 година, когато стигнаха до полуфиналите, но загубиха от бъдещия шампион Франция. Любопитното е, че именно "петлите" ще са съперник на Лука Модрич и компания в спора за титлата на 15 юни.
Хърватия е 13-ата страна (и десета от Европа), която ще участва на финал на световно първенство. До момента този шанс са имали Бразилия, Германия, Италия, Аржентина, Уругвай, Англия, Франция, Холандия, Испания, Чехословакия, Унгария и Швеция.
3 - Croatia have advanced in all 3 knockout games at the 2018 World Cup after falling 1-0 behind. Comeback. #CROENG #WorldCup pic.twitter.com/0KvvCGYHAM— OptaFranz (@OptaFranz) 11 юли 2018 г.
За отбелязване е фактът, че никога до момента отбор от Балканите не беше стигал до финалния мач. Хърватите го направиха, след като не спечелиха нито един мач от елиминациите в редовното време. На осминафиналите възпитаниците на Златко Далич изхвърлиха Дания след дузпи, на четвъртфиналите се справиха по същия начин с домакина Русия, а на полуфинала надвиха в продълженията Англия.
"Ватрените" демонстрираха характер, защото във всеки от тези мачове изоставаха с 0:1, но съумяха да продължат напред.
|Титуляри
|Даниел Субашич
|23
|1
|Джордан Пикфорд
|Шиме Вршалко
|2
|2
|Кайл Уокър
|Деян Ловрен
|6
|5
|Джон Стоунс
|Дамгой Вида
|21
|6
|Хари Магуайър
|Иван Стринич
|3
|12
|Кийрън Трипиер
|Мачело Брожович
|11
|7
|Джеси Лингард
|Иван Ракитич
|7
|8
|Джордан Хендерсън
|Анте Ребич
|18
|20
|Деле Али
|Лука Модрич
|10
|18
|Ашли Йънг
|Иван Перишич
|4
|10
|Рахийм Стърлинг
|Марио Манджукич
|17
|9
|Хари Кейн
|Резерви
|Андрей Крамарич
|9
|4
|Ерик Дайър
|Ведран Чорлука
|5
|19
|Маркъс Рашфорд
|Йосип Пиварич
|22
|3
|Дани Роуз
|Милан Бадель
|19
|11
|Джейми Варди
|Лука Модричизлиза
|119'
|Милан Бадельвлиза
|Марио Манджукичизлиза
|115'
|Ведран Чорлукавлиза
|112'
|Кайл Уокъризлиза
|Джейми Вардивлиза
|Марио Манджукичгол
|109'
|Анте Ребичизлиза
|101'
|Андрей Крамаричвлиза
|97'
|Джордан Хендерсънизлиза
|Ерик Дайървлиза
|Анте Ребичжълт картон
|96'
|Иван Стриничизлиза
|95'
|Йосип Пиваричвлиза
|91'
|Ашли Йънгизлиза
|Дани Роузвлиза
|74'
|Рахийм Стърлингизлиза
|Маркъс Рашфордвлиза
|Иван Перишичгол
|68'
|54'
|Кайл Уокържълт картон
|Марио Манджукичжълт картон
|48'
|5'
|Кийрън Трипиергол
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Уругвай
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5:0 (5)
|
9
|2
|Русия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:4 (4)
|
6
|3
|Саудитска Арабия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:7 (-5)
|
3
|4
|Египет
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:6 (-4)
|
0
|1
|Испания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6:5 (1)
|
5
|2
|Португалия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Иран
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:2 (0)
|
4
|4
|Мароко
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:4 (-2)
|
1
|1
|Франция
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3:1 (2)
|
7
|2
|Дания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
2:1 (1)
|
5
|3
|Перу
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:2 (0)
|
3
|4
|Австралия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Хърватия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:1 (6)
|
9
|2
|Аржентина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3:5 (-2)
|
4
|3
|Нигерия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:4 (-1)
|
3
|4
|Исландия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Бразилия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5:1 (4)
|
7
|2
|Швейцария
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Сърбия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|4
|Коста Рика
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Швеция
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Мексико
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3:4 (-1)
|
6
|3
|Южна Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:3 (0)
|
3
|4
|Германия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|1
|Белгия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9:2 (7)
|
9
|2
|Англия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:3 (5)
|
6
|3
|Тунис
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:8 (-3)
|
3
|4
|Панама
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:11 (-9)
|
0
|1
|Колумбия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Япония
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|3
|Сенегал
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|4
|Полша
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:5 (-3)
|
3
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
КРАСИМИР ГЪЛЪБОВредактор - отдел "Футбол" и "Спорт"
|Прочетена 31183
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