Голът на Трипиър донесе любопитен рекорд

Попадението на Киърън Трипиър, с което Англия поведе на Хърватия във втория полуфинал на Мондиал 2018, маркира интересен рекорд. За пръв път в историята на световните финали голове отбелязват футболисти с всички номера от 1 до 23 (съставите на участниците са от по 23 играчи от Мондиал 2002 - б.р.).

Футболистът с №1, който влезе в статистиката на първенството в Русия е вратарят на Швейцария Ян Зомер. Той си вкара автогол в 94-ата минута на мача срещу Коста Рика (2:2) в груповата фаза.

2 - Kieran Trippier is the second England player to score a direct free-kick goal at a World Cup (since 1966), following David Beckham who scored one in both 1998 and 2006. Inspiration. #ENGCRO #ENG #WorldCup pic.twitter.com/fDvVY5nFEB