Оперираха по спешност 7-годишната дъщеря на боса на ФИФА

Босът на ФИФА има още три по-големи дъщери.

7-годишната дъщеря на президента на ФИФА Джани Инфантино е претърпяла операция от апендицит в университетската клиника в Санкт Петербург. Всичко е минало добре и няма заплаха за здравето на детето. Момичето е почувствало остри болки на 8 юли и веднага е било приета по спешност в болницата.Инфантино посети клиниката и лично благодари на лекарите, извършили операцията. Вчера той беше на трибуните на стадиона в Санкт Петербург, където изгледа първия полуфинал на Мондиала между Франция и Белгия.