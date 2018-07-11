ФИФА продължава да тормози Хърватия

Веднъж вече “шахматистите” отнесоха глоба в размер на 15 000 евро заради първото от двете видеа с участието на Домагой Вида, в което той скандира “Слава на Украйна”. От световната централа прецениха, че тези думи на защитника заслужават финансова санкция.

Хърватската футболна федерация е заплашена от нова финансова санкция, предават руските медии. Този път във ФИФА са недоволни от факта, че запалянковците на тима са носели транспаранти с националистически символи по време на двубоя срещу Нигерия в груповата фаза на Световното първенство.