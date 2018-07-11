Героите на Франция всъщност са герои на 17 различни нации

Отборът на Франция е само на крачка от световната купа. Тази вечер ще стане ясен вторият полуфиналист на Мондиала - Хърватия или Англия. Голяма част от възпитаниците на Дидие Дешан имат и други националности.

По-детайлна проверка на статистика MisterChip показва, че измежду 23-мата футболисти има корени на 17 различни нации: Франция, Филипините, Мали, Мавриций, Сенегал, Алжир, Италия, ДР Конго, Хаити, Гуадалупе, Испания, Ангола, Камерун, Гвинея, Мароко, Того и Мартиника.