БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Мина чака ход от Барселона

11 юли 2018 | 16:01 - Обновена
Централният бранител на Барселона Йери Мина не е наясно със своето бъдеще. След силните си изяви за Колумбия на Световното първенство защитникът се сдоби с ухажори. Последната информация е за сериозен интерес от страна на Евертън. На “Камп Ноу” се очаква да пристигне Клеман Ленгле от Севиля.
f“Не е истина, че Йери е подписал с Евертън”, заяви агентът му пред Mundo Deportivo. “Към Йери има интерес от много клубове. Преди това обаче трябва да знаем какво планира Барселона. Когато чуем тяхното решение, тогава и ние ще решаваме”, сподели импресариото.
Мондиал 2018
1/8 кръг, вторник 3 юли
Колумбия
4:5краен резулат
Англия
Стадион: Откритие Арена
Съдия: Марк Гайгер
1
2
17
13
23
15
11
5
14
9
7
1
3
5
12
6
8
7
4
9
11
19
Хосе Пекерман
Гарет Саутгейт
4-3-2-1
3-5-2
Титуляри
Давид Оспина Давид Оспина1 Джордан Пикфорд1 Джордан Пикфорд
Сантиаго Ариас Сантиаго Ариас4 Кайл Уокър2 Кайл Уокър
Йери Мина Йери Мина13 Джон Стоунс5 Джон Стоунс
Давинсон Санчес Давинсон Санчес23 Хари Магуайър6 Хари Магуайър
Мохика Мохика17 Кийрън Трипиер12 Кийрън Трипиер
Карлос Санчес Карлос Санчес6 Джеси Лингард7 Джеси Лингард
Уилмар Бариос Уилмар Бариос5 Джордан Хендерсън8 Джордан Хендерсън
Джеферсон Лерма Джеферсон Лерма16 Деле Али20 Деле Али
Хуан Куадрадо Хуан Куадрадо11 Ашли Йънг18 Ашли Йънг
Хуан Кинтеро Хуан Кинтеро20 Рахийм Стърлинг10 Рахийм Стърлинг
Радамел Фалкао Радамел Фалкао9 Хари Кейн9 Хари Кейн
Резерви
Карлос Бака Карлос Бака7 Ерик Дайър4 Ерик Дайър
Кристиан Запата Кристиан Запата2 Маркъс Рашфорд19 Маркъс Рашфорд
Луис Муриел Луис Муриел14 Дани Роуз3 Дани Роуз
Матеус Урибе Матеус Урибе15 Джейми Варди11 Джейми Варди
Хуан Куадрадожълт картон Хуан Куадрадо  118'
Сантиаго Ариасизлиза Сантиаго Ариас  116'
Кристиан Запатавлиза Кристиан Запата 
113' Кайл Уокър  Кайл Уокъризлиза
Маркъс Рашфорд  Маркъс Рашфордвлиза
102' Ашли Йънг  Ашли Йънгизлиза
Дани Роуз  Дани Роузвлиза
Йери Минагол Йери Мина  90'
Хуан Кинтероизлиза Хуан Кинтеро  88' Рахийм Стърлинг  Рахийм Стърлингизлиза
Луис Муриелвлиза Луис Муриел  Джейми Варди  Джейми Вардивлиза
81' Деле Али  Деле Алиизлиза
Ерик Дайър  Ерик Дайървлиза
Карлос Санчесизлиза Карлос Санчес  79'
Матеус Урибевлиза Матеус Урибе 
69' Джеси Лингард  Джеси Лингарджълт картон
Карлос Бакажълт картон Карлос Бака  64'
Радамел Фалкаожълт картон Радамел Фалкао  63'
Джеферсон Лермаизлиза Джеферсон Лерма  61'
Карлос Бакавлиза Карлос Бака 
57' Хари Кейн  Хари Кейндузпа
56' Джордан Хендерсън  Джордан Хендерсънжълт картон
Карлос Санчесжълт картон Карлос Санчес  54'
Сантиаго Ариасжълт картон Сантиаго Ариас  52'
Уилмар Бариосжълт картон Уилмар Бариос  41'
4 Голове 5
2 Ъглови удари 7
23 Центрирания 28
1 Засади 2
4 Точни удари 2
25 Тъчове 24
7 Неточни удари 9
13 Удари от вратата 10
48 Притежание на топката % 52
6 Жълти картони 2
2 Блокирани удари 4
4 Смени 4
0 Контра атаки 1
23 Извършени фалове 13
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
57'
0:1
Хари Кейн
1:1
Йери Мина
90'
 
Снимка: ©Getty Images

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редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 12110

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играч на мача
  • Белгия Англия
  • Франция Хърватия

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