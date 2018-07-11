Венсан Компани: Във футбола винаги има втори шанс

Не знам дали това е последният ни шанс за нещо голямо. Във футбола винаги има втори шанс. Имаме талантлив отбор, който се нуждае от повече опит", коментира Компани.

Защитникът на Белгия Венсан Компани се надява отборът да извлече поуки от загубата от Франция с 0:1, които да бъдат от полза в следващите големи първенства.Белгия достигна до полуфиналите на Мондиал 2018, където отпадна от Франция."Нормално е да сме разочаровани. Но срещу Франция играхме много дисциплинирано. Имахме своите положения, но не успяхме да ги реализираме. Трудно е, когато се срещат два отбора с различен стил на игра.