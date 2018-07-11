Англия и Хърватия ще преследват мечтата в Москва

Отборите на Англия Хърватия ще определят втория финалист на Мондиал 2018 в Русия тази вечер от 21 часа на стадион "Лужники" в Москва.До големия мач вече достигна тимът на Франция , който снощи победи икономично Белгия с 1:0 и се класира за втори пореден финал след Евро 2016.Самото достигане до тази фаза на турнира е постижение и за двата отбора, но както се казва - апетитът идва с яденето. И в двата лагера демонстрират амбиция и самочувствие да победят, а защо не и да триумфират с титлата. Англия игра за последно на полуфинал през 1990 година и еуфорията на Острова е огромна. Хърватите пък играха полуфинал на Мондиал 1998, когато разполагаха със също толкова силен състав, но отстъпиха пред бъдещия шампион Франция с 1:2. Със сигурност Лука Модрич и компания искат нова среща с "петлите" за мъст.

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Двубоят довечера ще бъде осми между двата тима, като предимството е на страната на островитяните -4 срещу 2 победи. Англия и Хърватия са играли на голямо първенство само веднъж. Това се случи през 2004 година на европейското в Португалия , когато 18-годишният Уейн Рууни наниза два гола за успеха с 4:2. Хърватите получиха своя реванш, след като спряха англичаните за Евро 2008 след 3:2 на "Уембли".

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Бегъл поглед върху съставите на двата отбора показва, че опитът и класата са на страната на хърватите, в чийто редици има футболисти с девет спечели трофея в Шампионската лига, докато в състава на Англия е само един. Хърватите са много сработени, тъй като играят заедно вече почти десет години, но избягват дори споменаването на израза, че са фаворити.Проблем пред балканците може да се окаже умората, която пролича в 1/4-финала срещу Русия. Макар и да отричат за подобен проблем, зрителите видяха как някои играчи буквално се строполиха след двубоя. В същото време англичаните демонстрират свежест и бързина, която може да се окаже ключов фактор в дългоочаквания сблъсък и феновете на Острова да продължат да мечтаят за завръщането на купата у дома. Показателено е, че вчера англичаните тренираха с цялата група от 23 играчи, докато от заниманието на хърватите отсъстваха ключови имена като вратаря Даниел Субашич и защитника Шиме Върсалко.