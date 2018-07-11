БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Англия и Хърватия ще преследват мечтата в Москва

11 юли 2018 | 07:52 - Обновена
Отборите на Англия и Хърватия ще определят втория финалист на Мондиал 2018 в Русия тази вечер от 21 часа на стадион "Лужники" в Москва.
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ТУК!
До големия мач вече достигна тимът на Франция, който снощи победи икономично Белгия с 1:0 и се класира за втори пореден финал след Евро 2016.
ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018 ВИЖТЕ ТУК! 
Самото достигане до тази фаза на турнира е постижение и за двата отбора, но както се казва - апетитът идва с яденето. И в двата лагера демонстрират амбиция и самочувствие да победят, а защо не и да триумфират с титлата. Англия игра за последно на полуфинал през 1990 година и еуфорията на Острова е огромна. Хърватите пък играха полуфинал на Мондиал 1998, когато разполагаха със също толкова силен състав, но отстъпиха пред бъдещия шампион Франция с 1:2. Със сигурност Лука Модрич и компания искат нова среща с "петлите" за мъст.

Феновете на Хърватия срещу Русия@@@


Двубоят довечера ще бъде осми между двата тима, като предимството е на страната на островитяните -4 срещу 2 победи. Англия и Хърватия са играли на голямо първенство само веднъж. Това се случи през 2004 година на европейското в Португалия, когато 18-годишният Уейн Рууни наниза два гола за успеха с 4:2. Хърватите получиха своя реванш, след като спряха англичаните за Евро 2008 след 3:2 на "Уембли".

Феновете на Англия срещу Швеция@@@

Феновете на Хърватия срещу Русия@@@
Бегъл поглед върху съставите на двата отбора показва, че опитът и класата са на страната на хърватите, в чийто редици има футболисти с девет спечели трофея в Шампионската лига, докато в състава на Англия е само един. Хърватите са много сработени, тъй като играят заедно вече почти десет години, но избягват дори споменаването на израза, че са фаворити.

Проблем пред балканците може да се окаже умората, която пролича в 1/4-финала срещу Русия. Макар и да отричат за подобен проблем, зрителите видяха как някои играчи буквално се строполиха след двубоя. В същото време англичаните демонстрират свежест и бързина, която може да се окаже ключов фактор в дългоочаквания сблъсък и феновете на Острова да продължат да мечтаят за завръщането на купата у дома. Показателено е, че вчера англичаните тренираха с цялата група от 23 играчи, докато от заниманието на хърватите отсъстваха ключови имена като вратаря Даниел Субашич и защитника Шиме Върсалко.

Вероятни състави:
Хърватия: Субашич, Вида, Ловрен, Чорлука, Стринич, Ракитич, Брозович, Ребич, Модрич, Перишич, Манджукич.
Англия: Пикфорд, Магуайър, Стоунс, Уокър, Йънг, Деле Али, Хендерсън, Трипиър, Лингард, Стърлинг, Кейн.
Мондиал 2018
1/2 кръг, сряда 11 юли
Хърватия
21:00предстои
Англия
Betfair UK Sportsbook
3.6 3.1 2.35
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
3.6 3.1 2.35
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

Още по темата
Източник Sportal.bg
 Прочетена 7960

Добави коментар ›› Коментари (1)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
hk
(Гост) 1
отговор
11 юли 2018 | 08:43

Go go Harry Kane! Рейтинг: 6 14

›› Отбори

АвстралияАвстралия АнглияАнглия АржентинаАржентина БелгияБелгия БразилияБразилия ГерманияГермания ДанияДания ЕгипетЕгипет ИранИран ИсландияИсландия ИспанияИспания КолумбияКолумбия Коста РикаКоста Рика МарокоМароко МексикоМексико НигерияНигерия ПанамаПанама ПеруПеру ПолшаПолша ПортугалияПортугалия РусияРусия Саудитска АрабияСаудитска Арабия СенегалСенегал СърбияСърбия ТунисТунис УругвайУругвай ФранцияФранция ХърватияХърватия ШвейцарияШвейцария ШвецияШвеция Южна КореяЮжна Корея ЯпонияЯпония
играч на мача
  • Хърватия Англия

Двубоите на деня

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки