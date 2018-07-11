Канте: Дано зарадваме сънародниците си във Франция

"Прекрасно е, че се класирахме на финал, печелейки тежкия полуфинал с Белгия. Нашата цел бе да стигнем финал и тя е постигната, но това няма да бъде краят. Фокусирани сме върху последния мач. Ще атакуваме мощно в неделя и ще търсим победата. Нямам претенции кой ще е нашият съперник. Щастливи сме и искаме да споделим емоциите с нашите сънародници. Изиграваме чудесни мачове на световното първенство, но най-важна е крайната победа. Искам всички да бъдем щастливи след последния мач”, заяви Канте.