Един детайл реши двубоя, съжалява селекционерът на Белгия

“Това беше среща, която беше решена от един детайл - съжалява испанският специалист. - За наше огромно нещастие едно статично положение ни коства мястото на финала. Едва ли някой е очаквал нещо по-различно. Но все пак много съм доволен от себераздаването и желанието, които моите играчи показаха. Трябва да проявим разбиране, това е футболът. Моите състезатели не заслужават критики, не заслужават да напускат турнира с горчилка в устата. Остава ни един двубой, който трябва да изиграем концентрирано. Разочарованието е единственото нещо, което чувстваме в момента, но трябва да погледнем напред и да завършим Световното първенство с победа, защото този отбор го заслужава.

Селекционерът на Белгия Роберто Мартинес не смята, че е имало голяма разлика между показаното от неговия отбор и този на Франция в изминалия полуфинал от Мондиала, който “червените дяволи” загубиха с 0:1. Така те се разминаха с класиране на финала.