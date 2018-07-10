Другото интервю на Роналдо: В Реал не ме оцениха, освиркваха ме и дано сега да плачат

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|
Другото интервю на Роналдо: В Реал не ме оцениха, освиркваха ме и дано сега да плачат10 юли 2018 | 20:19
.@Cristiano https://t.co/vzGBI3d8kh #CR7JUVE pic.twitter.com/UB7BwBdDWe— JuventusFC (@juventusfcen) July 10, 2018
|Титуляри
|Фернандо Муслера
|1
|1
|Руи Патрисио
|Мартин Касерес
|22
|15
|Рикардо Перейра
|Хосе Хименес
|2
|3
|Пепе
|Диего Годин
|3
|6
|Жозе Фонте
|Диего Лаксалт
|17
|5
|Рафаел Герейро
|Нахитан Нандес
|8
|11
|Бернардо Силва
|Лукас Торейра
|14
|14
|Вилиам Карвальо
|Матиас Весино
|15
|23
|Андре Силва
|Родриго Бентанкур
|6
|10
|Жоао Марио
|Луис Суарес
|9
|17
|Гонсало Гедес
|Единсон Кавани
|21
|7
|Кристиано Роналдо
|Резерви
|Карлос Санчес
|5
|20
|Рикардо Куарешма
|Кристиан Родригес
|7
|9
|Андре Силва
|Кристиан Стуани
|11
|4
|Мануел Фернандеш
|90'
|Кристиано Роналдожълт картон
|84'
|Жоао Мариоизлиза
|Мануел Фернандешвлиза
|Нахитан Нандесизлиза
|81'
|Карлос Санчесвлиза
|Единсон Каваниизлиза
|74'
|Гонсало Гедесизлиза
|Кристиан Стуанивлиза
|Андре Силвавлиза
|65'
|Андре Силваизлиза
|Рикардо Куарешмавлиза
|Родриго Бентанкуризлиза
|63'
|Кристиан Родригесвлиза
|Единсон Каванигол
|62'
|55'
|Пепегол
|Единсон Каванигол
|7'
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Уругвай
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5:0 (5)
|
9
|2
|Русия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:4 (4)
|
6
|3
|Саудитска Арабия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:7 (-5)
|
3
|4
|Египет
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:6 (-4)
|
0
|1
|Испания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6:5 (1)
|
5
|2
|Португалия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Иран
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:2 (0)
|
4
|4
|Мароко
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:4 (-2)
|
1
|1
|Франция
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3:1 (2)
|
7
|2
|Дания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
2:1 (1)
|
5
|3
|Перу
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:2 (0)
|
3
|4
|Австралия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Хърватия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:1 (6)
|
9
|2
|Аржентина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3:5 (-2)
|
4
|3
|Нигерия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:4 (-1)
|
3
|4
|Исландия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Бразилия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5:1 (4)
|
7
|2
|Швейцария
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Сърбия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|4
|Коста Рика
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Швеция
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Мексико
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3:4 (-1)
|
6
|3
|Южна Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:3 (0)
|
3
|4
|Германия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|1
|Белгия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9:2 (7)
|
9
|2
|Англия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:3 (5)
|
6
|3
|Тунис
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:8 (-3)
|
3
|4
|Панама
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:11 (-9)
|
0
|1
|Колумбия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Япония
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|3
|Сенегал
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|4
|Полша
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:5 (-3)
|
3
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
Източник Sportal.bg
|Прочетена 50989
(Гост) 3
отговор
Журналята са най-големите помияри на света. Рейтинг: 25 5
(Гост) 2
отговор
Значи излиза че освен егоцентрик е и двуличник? В едното интервю им се мазни а в другото им се изсира хаха Рейтинг: 25 41
(Гост) 1
отговор
"За тях това е краят" Реал го е имал и преди Роналдо, и ще го има и след него. Както и Барса след Меси. Може и да са двама от най-великите, но тези клубове са институции, и не всичко започва и свършва с Роналдо и Меси.. Рейтинг: 62 10