Другото интервю на Роналдо: В Реал не ме оцениха, освиркваха ме и дано сега да плачат

Не желая цялото внимание сега да пада върху мен. На Франция и Белгия им предстои голям сблъсък, англичаните пък вярват, че ще си върнат титлата, а освен това, разбира се, Лукас Торейра подписа с Арсенал. Така че днес е един страхотен ден.”

На сбогуване с Реал Мадрид Кристиано Роналдо демонстрира сдържан тон към запалянковците в разпространеното му официално обръщение. По същото време обаче той вече има записано интервю за клубната телевизия на новия си клуб Ювентус и в него укорява привържениците на “белите”. beIN Soccer разпространи част от него:“Не отивам в Юве напук. Може би е вярно, че в Реал не ме оцениха, докато бях техен футболист. Феновете пък ме освиркваха, защо? Сега може би ще си спомнят с умиление за мен и ще плачат. Надявам се да е така. За тях това е краят, но за мен е ново начало.Постигнах всичко във футбола и то в различни първенства. Няма какво да доказвам. Юве е един от най-великите отбори в света и неговите привърженици оценяват величието. Те разбират от футбол. Едни за други сме.Не мога да обещая нищо освен здрава работа и голове. Не искам да говоря за Лионел Меси, той не ми е съперник, вече не съм в Ла Лига. Не дължа нищо на Испания, не ме питайте неща за там. Вече съм в най-великия италиански клуб и гледам само напред.