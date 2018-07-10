БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Другото интервю на Роналдо: В Реал не ме оцениха, освиркваха ме и дано сега да плачат

10 юли 2018 | 20:19
На сбогуване с Реал Мадрид Кристиано Роналдо демонстрира сдържан тон към запалянковците в разпространеното му официално обръщение. По същото време обаче той вече има записано интервю за клубната телевизия на новия си клуб Ювентус и в него укорява привържениците на “белите”. beIN Soccer разпространи част от него:

“Не отивам в Юве напук. Може би е вярно, че в Реал не ме оцениха, докато бях техен футболист. Феновете пък ме освиркваха, защо? Сега може би ще си спомнят с умиление за мен и ще плачат. Надявам се да е така. За тях това е краят, но за мен е ново начало.

Постигнах всичко във футбола и то в различни първенства. Няма какво да доказвам. Юве е един от най-великите отбори в света и неговите привърженици оценяват величието. Те разбират от футбол. Едни за други сме.

Не мога да обещая нищо освен здрава работа и голове. Не искам да говоря за Лионел Меси, той не ми е съперник, вече не съм в Ла Лига. Не дължа нищо на Испания, не ме питайте неща за там. Вече съм в най-великия италиански клуб и гледам само напред.

Не желая цялото внимание сега да пада върху мен. На Франция и Белгия им предстои голям сблъсък, англичаните пък вярват, че ще си върнат титлата, а освен това, разбира се, Лукас Торейра подписа с Арсенал. Така че днес е един страхотен ден.”
Мондиал 2018
1/8 кръг, събота 30 юни
Уругвай
2:1краен резулат
Португалия
Стадион: Олимпийски стадион
Съдия: Сесар Рамос
1
22
3
2
7
15
17
5
11
9
14
1
3
6
5
15
4
20
11
14
7
9
Оскар Табарес
Фернандо Сантош
4-4-2
4-4-2
Титуляри
Фернандо Муслера Фернандо Муслера1 Руи Патрисио1 Руи Патрисио
Мартин Касерес Мартин Касерес22 Рикардо Перейра15 Рикардо Перейра
Хосе Хименес Хосе Хименес2 Пепе3 Пепе
Диего Годин Диего Годин3 Жозе Фонте6 Жозе Фонте
Диего Лаксалт Диего Лаксалт17 Рафаел Герейро5 Рафаел Герейро
Нахитан Нандес Нахитан Нандес8 Бернардо Силва11 Бернардо Силва
Лукас Торейра Лукас Торейра14 Вилиам Карвальо14 Вилиам Карвальо
Матиас Весино Матиас Весино15 Андре Силва23 Андре Силва
Родриго Бентанкур Родриго Бентанкур6 Жоао Марио10 Жоао Марио
Луис Суарес Луис Суарес9 Гонсало Гедес17 Гонсало Гедес
Единсон Кавани Единсон Кавани21 Кристиано Роналдо7 Кристиано Роналдо
Резерви
Карлос Санчес Карлос Санчес5 Рикардо Куарешма20 Рикардо Куарешма
Кристиан Родригес Кристиан Родригес7 Андре Силва9 Андре Силва
Кристиан Стуани Кристиан Стуани11 Мануел Фернандеш4 Мануел Фернандеш
90' Кристиано Роналдо  Кристиано Роналдожълт картон
84' Жоао Марио  Жоао Мариоизлиза
Мануел Фернандеш  Мануел Фернандешвлиза
Нахитан Нандесизлиза Нахитан Нандес  81'
Карлос Санчесвлиза Карлос Санчес 
Единсон Каваниизлиза Единсон Кавани  74' Гонсало Гедес  Гонсало Гедесизлиза
Кристиан Стуанивлиза Кристиан Стуани  Андре Силва  Андре Силвавлиза
65' Андре Силва  Андре Силваизлиза
Рикардо Куарешма  Рикардо Куарешмавлиза
Родриго Бентанкуризлиза Родриго Бентанкур  63'
Кристиан Родригесвлиза Кристиан Родригес 
Единсон Каванигол Единсон Кавани  62'
55' Пепе  Пепегол
Единсон Каванигол Единсон Кавани  7'
2 Голове 1
2 Ъглови удари 10
13 Центрирания 44
0 Засади 1
3 Точни удари 6
16 Тъчове 18
2 Неточни удари 9
13 Удари от вратата 7
38 Притежание на топката % 62
0 Жълти картони 1
0 Блокирани удари 5
3 Смени 3
12 Извършени фалове 13
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Единсон Кавани
7'
 
 
55'
1:1
Пепе
2:1
Единсон Кавани
62'
 
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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Добави коментар ›› Коментари (3)

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121
(Гост) 3
отговор
10 юли 2018 | 23:01

Журналята са най-големите помияри на света. Рейтинг: 25 5

1918
(Гост) 2
отговор
10 юли 2018 | 21:11

Значи излиза че освен егоцентрик е и двуличник? В едното интервю им се мазни а в другото им се изсира хаха Рейтинг: 25 41

.
(Гост) 1
отговор
10 юли 2018 | 20:49

"За тях това е краят" Реал го е имал и преди Роналдо, и ще го има и след него. Както и Барса след Меси. Може и да са двама от най-великите, но тези клубове са институции, и не всичко започва и свършва с Роналдо и Меси.. Рейтинг: 62 10

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