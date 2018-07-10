БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Франция стигна до финала след минимален успех над Белгия (видео)

10 юли 2018 | 22:43 - Обновена
Отборът на Франция си заслужи място на финала на Световното първенство, след като се справи много трудно с Белгия с 1:0 в първия полуфинал. Самюел Юмтити вкара с глава в 51-вата минута на стадиона в Санкт Петербург. Така в неделя шампионите от 1998 г. ще спорят за трофея за трети път в историята си, а съперник ще им бъде Англия или Хърватия, които се срещат в сряда.

Франция - Белгия 1:0@@@

За "петлите" това е втори пореден финал на голям шампионат, след като се бориха за титлата и на домашното си Европейско първенство преди две години, когато обаче отстъпиха на Португалия.

Белгийците ще търсят утеха в малкия финал в събота срещу загубилия от другата двойка.
И двамата селекционери направиха по една промяна в сравнение с последните си двубои. Дидие Дешан върна Блес Матюиди в стартовите 11 за сметка на Корентен Толисо.
При белгийците рокадата беше наложителна заради наказанието на Тома Мюние. Вместо него започна Муса Дембеле, а останалите десетима бяха титуляри и срещу Бразилия на четвъртфиналите. Насер Шадли действаше отдясно.

Феновете на Белгия за мача с Франция@@@


Двубоят стартира с атака на Килиан Мбапе по дясното крило, но след центрирането не последва нищо.
В следващите няколко минути последваха остри влизания на футболисти на Белгия по крилата и центрирания по земя.
В 13-ата минута Пол Погба успя да се измъкне от опеката на Маруан Фелаини в центъра и пусна пас към спринтиращия Мбапе, който намери сили да надбяга Ян Вертонген, но Тибо Куртоа излезе и улови кълбото.
Първата чиста ситуация дойде в 15-ата минута, когато Азар се оказа зад отбраната в синьо, но ударът му по диагонала излезе в аут.

Феновете на Франция за мача с Белгия@@@

Три минути по-късно Матюиди уцели очертанията на вратата, но Куртоа не беше затруднен.
В ответната атака Азар вече виждаше как открива резултата, но Рафаел Варан подложи глава и изби над гредата.
В 22-ата Юго Лорис демонстрира класа след коварен изстрел на Тоби Алдервейрелд в десния му ъгъл, като така лиши "червените дяволи" от попадение.
Очевидно Белгия беше по-опасният отбор до момента и в 28-ата френски фенове отново изтръпнаха след центриране на Де Бройне отляво, но този път Самюел Юмтити се намеси.
Последваха силни минути за момчетата на Дидие Дешан.
След като Мбапе се чувстваше все по-изолиран при липсата на пространства, "петлите" заложиха на центрирания към високия Оливие Жиру. Така в 31-вата минута нападателят на Челси успя да изпревари всички и да засече, но и този път в аут.
В 34-ата Жиру не успя да нанесе добър удар, след като пред него беше само Куртоа. Дори обаче да беше реализирал, то голът едва ли щеше да бъде зачетен, защото преди това Мбапе беше в засада и това щеше да се види на ВАР.

Франция - Белгия@@@

Мачът беше открит, но французите направиха първото си нарушение чак в 36-ата минута.
Три минути след това дойде и първата 100-процентова възможност за шампионите от 1998 г., след като Бенжамен Павар излезе сам срещу Куртоа и стреля в далечния му ъгъл, но стражът протегна крак и отрази.
Гризман имаше последния шанс за гол за Франция, а след това Лукаку не рагира добре при пас към него в наказателното поле на "петлите.
Втората част започна с положение пред Лукаку, който с глава обаче не уцели вратата от няколко метра.
Французите отговориха с шанс пред Жиру в 51-вата минута, като изстрелът му беше избир в корнер. При последвалото центриране Юмтити изпревари Фелайни и насочи кълбото в мрежата за 1:0.
В 56-ата Жиру беше на крачка от гол за 2:0, след като Мбапе го изведе зад отбраната, но в последния момент ударът му беше блокиран от Муса Дембеле.
Роберто Мартинес реши, че е време да усили атаката на своя отбор и вкара Мертенс за сметка на Дембеле. Веднага последва опасно подаване на футболиста на Наполи, но след това Де Бройне не шутира опасно.
Френският тим вече се беше прибрал в зоната пред и в наказателното си поле и отбиваше центриранията на противника. При поредното такова в 65-ата минута Фелайни за малко да изравни с глава.
Атаките на "червените дяволи" ставаха все по-масирани, но французите се справяха. В 80-ата минута обаче Жиру като че ли фаулира Азар точно пред наказателното поле, но реферът Андреас Куня прецени, че това е симулация на футболиста на Челси.
Центриранията пред Лорис не секваха, но Лукаку не беше убедителен като в предишните мачове. В 89-ата Де Бройне направи изключително подаване към него, но нападателят пак разочарова.
Съдията даде 6-минутно продължение, а французите успяха да изкарат почти три от тях пред полето на съперника. Мбапе беше активен, а Толисо пропусна да вкара за 2:0.

Това беше последният интерес момент в битката.

Мондиал 2018
1/2 кръг, вторник 10 юли
Франция
1:0краен резулат
Белгия
Стадион: Санкт Петербург Арена
Съдия: Андрес Куня
1
4
5
12
21
15
6
13
2
7
10
1
4
5
2
10
7
6
14
9
11
21
Дидие Дешан
Роберто Мартинес
4-2-3-1
3-4-2-1
Титуляри
Юго Лорис Юго Лорис1 Тибо Куртоа1 Тибо Куртоа
Бенжамен Павар Бенжамен Павар2 Тоби Алдервейрелд2 Тоби Алдервейрелд
Рафаел Варан Рафаел Варан4 Венсан Компани4 Венсан Компани
Самюел Юмтити Самюел Юмтити5 Ян Вертонген5 Ян Вертонген
Люка Ернандес Люка Ернандес21 Насер Шадли22 Насер Шадли
Пол Погба Пол Погба6 Муса Дембеле19 Муса Дембеле
Н'Голо Канте Н'Голо Канте13 Аксел Витсел6 Аксел Витсел
Килиан Мбапе Килиан Мбапе10 Маруан Фелайни8 Маруан Фелайни
Антоан Гризман Антоан Гризман7 Кевин де Бройне7 Кевин де Бройне
Блес Матюиди Блес Матюиди14 Еден Азар10 Еден Азар
Оливие Жиру Оливие Жиру9 Ромелу Лукаку9 Ромелу Лукаку
Резерви
Корентен Толисо Корентен Толисо12 Дрис Мертенс14 Дрис Мертенс
Стивън Нзонзи Стивън Нзонзи15 Мичи Батшуай21 Мичи Батшуай
Яник Ферейра-Караско11 Яник Ферейра-Караско
Килиан Мбапежълт картон Килиан Мбапе  90' Насер Шадли  Насер Шадлиизлиза
Мичи Батшуай  Мичи Батшуайвлиза
Ян Вертонген  Ян Вертонгенжълт картон
Н'Голо Кантежълт картон Н'Голо Канте  87'
Блес Матюидиизлиза Блес Матюиди  86'
Корентен Толисовлиза Корентен Толисо 
Оливие Жируизлиза Оливие Жиру  85'
Стивън Нзонзивлиза Стивън Нзонзи 
80' Маруан Фелайни  Маруан Фелайниизлиза
Яник Ферейра-Караско  Яник Ферейра-Карасковлиза
71' Тоби Алдервейрелд  Тоби Алдервейрелджълт картон
63' Еден Азар  Еден Азаржълт картон
60' Муса Дембеле  Муса Дембелеизлиза
Дрис Мертенс  Дрис Мертенсвлиза
Самюел Юмтитигол Самюел Юмтити  51'
1 Голове 0
4 Ъглови удари 5
16 Центрирания 31
1 Засади 1
5 Точни удари 3
12 Тъчове 19
8 Неточни удари 6
12 Удари от вратата 11
39 Притежание на топката % 61
2 Жълти картони 3
4 Блокирани удари 0
2 Смени 3
4 Контра атаки 0
6 Извършени фалове 16
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Самюел Юмтити
51'
 
Снимка: ©Getty Images

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РАДОСЛАВ СТОЙКОВ
редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"		 Прочетена 45966

Добави коментар ›› Коментари (13)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
а бе
(Гост) 13
отговор
11 юли 2018 | 00:02

Интересен ще бъде финал Франция - Англия! Макар най-добрия играч на първенството - Модрич,даже го заслужава още повече - с титла! Рейтинг: 2 5

мунчо
(Гост) 12
отговор
10 юли 2018 | 23:53

Белгия игра добре и физически доминира в мача.Проблемът им беше, че играха с двама тежки нападатели!В края на двубоя,ако Лукаку беше направил успешен плонж, голът щеше да е едно от най-великите попадения! Рейтинг: 6 1

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
krisko
(Гост) 10
отговор
10 юли 2018 | 23:11

vkaraha edin gol na kasmet s posle baviva vremi i samo v za6tita dano angliq da gi bodni na finala Рейтинг: 15 17

вили вуцов
(Гост) 9
отговор
10 юли 2018 | 23:11

Докато говореше ,че Белгия нямала голово положение и по БНТ дадоха удара на Фелайни край гредата.... Рейтинг: 20 2

krisko
(Гост) 8
отговор
10 юли 2018 | 23:09

teq francyzi maikaim kopeleta kasmetlii pama be6i raven 6tqha da se naserqt i sadiqtq gi potptq na dva tri pati Рейтинг: 8 11

бийн
(Гост) 7
отговор
10 юли 2018 | 23:09

С тези играчи Фернандес трябваше да направи Белгия шампион!Какво търсеха на терена Вертонген,Дембеле и Айдервелд,Мертенс с над 20 гола какво търсеше на тъча,Батшуай защо остана на пейката?Най-смешното е,че грешник за гола с глава стана най-добре играещия с глава! Рейтинг: 16 5

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

ГЪМЗАТА R
(Гост) 6
отговор
10 юли 2018 | 23:03

ЕБАТИ И МАНГАЛИТЕ ГНУСНИ!ДАНО ИМ ГО НАЧУКАТ ПАК НА ФИНАЛА!!ГНУСНИ ПЕЧКИ!!!! Рейтинг: 26 16

мбабе
(Гост) 5
отговор
10 юли 2018 | 22:57

В продължението на мача Мбапе успя да изпусне Златната топка...На Неймар чалъмите са заразни! Рейтинг: 36 3

..
(Гост) 4
отговор
10 юли 2018 | 22:52

naglasen e macha za 1 na 0 Рейтинг: 3 13

алф
(Гост) 3
отговор
10 юли 2018 | 21:22

Ах,как Азар изневери на себе си в 16 мин.,нанесе удар вместо да подаде,а бяха трима срещу един в пеналта! Рейтинг: 19 5

фен
(Гост) 2
отговор
10 юли 2018 | 21:05

Само Белгия и к.ор за Англия! Рейтинг: 18 15

Благой
(Гост) 1
отговор
10 юли 2018 | 20:49

Франция ще бие. Жалко че това не е финал защото с показаното и двата отбора го заслужават за сметка на смешните английски късметлийковци! Рейтинг: 44 19

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