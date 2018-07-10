Франция стигна до финала след минимален успех над Белгия (видео)

Отборът на Франция си заслужи място на финала на Световното първенство, след като се справи много трудно с Белгия с 1:0 в първия полуфинал. Самюел Юмтити вкара с глава в 51-вата минута на стадиона в Санкт Петербург. Така в неделя шампионите от 1998 г. ще спорят за трофея за трети път в историята си, а съперник ще им бъде Англия или Хърватия , които се срещат в сряда.





Белгийците ще търсят утеха в малкия финал в събота срещу загубилия от другата двойка. За "петлите" това е втори пореден финал на голям шампионат, след като се бориха за титлата и на домашното си Европейско първенство преди две години, когато обаче отстъпиха на Португалия Белгийците ще търсят утеха в малкия финал в събота срещу загубилия от другата двойка.

И двамата селекционери направиха по една промяна в сравнение с последните си двубои. Дидие Дешан върна Блес Матюиди в стартовите 11 за сметка на Корентен Толисо

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Двубоят стартира с атака на Килиан Мбапе по дясното крило, но след центрирането не последва нищо.

В следващите няколко минути последваха остри влизания на футболисти на Белгия по крилата и центрирания по земя.

Първата чиста ситуация дойде в 15-ата минута, когато Азар се оказа зад отбраната в синьо, но ударът му по диагонала излезе в аут.

Три минути по-късно Матюиди уцели очертанията на вратата, но Куртоа не беше затруднен.

В ответната атака Азар вече виждаше как открива резултата, но Рафаел Варан подложи глава и изби над гредата.

Очевидно Белгия беше по-опасният отбор до момента и в 28-ата френски фенове отново изтръпнаха след центриране на Де Бройне отляво, но този път Самюел Юмтити се намеси.

Последваха силни минути за момчетата на Дидие Дешан.

След като Мбапе се чувстваше все по-изолиран при липсата на пространства, "петлите" заложиха на центрирания към високия Оливие Жиру . Така в 31-вата минута нападателят на Челси успя да изпревари всички и да засече, но и този път в аут.

В 34-ата Жиру не успя да нанесе добър удар, след като пред него беше само Куртоа. Дори обаче да беше реализирал, то голът едва ли щеше да бъде зачетен, защото преди това Мбапе беше в засада и това щеше да се види на ВАР.

Мачът беше открит, но французите направиха първото си нарушение чак в 36-ата минута.

Три минути след това дойде и първата 100-процентова възможност за шампионите от 1998 г., след като Бенжамен Павар излезе сам срещу Куртоа и стреля в далечния му ъгъл, но стражът протегна крак и отрази.

Гризман имаше последния шанс за гол за Франция, а след това Лукаку не рагира добре при пас към него в наказателното поле на "петлите.

Втората част започна с положение пред Лукаку, който с глава обаче не уцели вратата от няколко метра.

Французите отговориха с шанс пред Жиру в 51-вата минута, като изстрелът му беше избир в корнер. При последвалото центриране Юмтити изпревари Фелайни и насочи кълбото в мрежата за 1:0.

В 56-ата Жиру беше на крачка от гол за 2:0, след като Мбапе го изведе зад отбраната, но в последния момент ударът му беше блокиран от Муса Дембеле.

Роберто Мартинес реши, че е време да усили атаката на своя отбор и вкара Мертенс за сметка на Дембеле. Веднага последва опасно подаване на футболиста на Наполи, но след това Де Бройне не шутира опасно.

Френският тим вече се беше прибрал в зоната пред и в наказателното си поле и отбиваше центриранията на противника. При поредното такова в 65-ата минута Фелайни за малко да изравни с глава.

Атаките на "червените дяволи" ставаха все по-масирани, но французите се справяха. В 80-ата минута обаче Жиру като че ли фаулира Азар точно пред наказателното поле, но реферът Андреас Куня прецени, че това е симулация на футболиста на Челси.

Центриранията пред Лорис не секваха, но Лукаку не беше убедителен като в предишните мачове. В 89-ата Де Бройне направи изключително подаване към него, но нападателят пак разочарова.

Съдията даде 6-минутно продължение, а французите успяха да изкарат почти три от тях пред полето на съперника. Мбапе беше активен, а Толисо пропусна да вкара за 2:0.



Това беше последният интерес момент в битката.