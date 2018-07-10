|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|
Франция стигна до финала след минимален успех над Белгия (видео)10 юли 2018 | 22:43 - Обновена
|Титуляри
|Юго Лорис
|1
|1
|Тибо Куртоа
|Бенжамен Павар
|2
|2
|Тоби Алдервейрелд
|Рафаел Варан
|4
|4
|Венсан Компани
|Самюел Юмтити
|5
|5
|Ян Вертонген
|Люка Ернандес
|21
|22
|Насер Шадли
|Пол Погба
|6
|19
|Муса Дембеле
|Н'Голо Канте
|13
|6
|Аксел Витсел
|Килиан Мбапе
|10
|8
|Маруан Фелайни
|Антоан Гризман
|7
|7
|Кевин де Бройне
|Блес Матюиди
|14
|10
|Еден Азар
|Оливие Жиру
|9
|9
|Ромелу Лукаку
|Резерви
|Корентен Толисо
|12
|14
|Дрис Мертенс
|Стивън Нзонзи
|15
|21
|Мичи Батшуай
|11
|Яник Ферейра-Караско
|Килиан Мбапежълт картон
|90'
|Насер Шадлиизлиза
|Мичи Батшуайвлиза
|Ян Вертонгенжълт картон
|Н'Голо Кантежълт картон
|87'
|Блес Матюидиизлиза
|86'
|Корентен Толисовлиза
|Оливие Жируизлиза
|85'
|Стивън Нзонзивлиза
|80'
|Маруан Фелайниизлиза
|Яник Ферейра-Карасковлиза
|71'
|Тоби Алдервейрелджълт картон
|63'
|Еден Азаржълт картон
|60'
|Муса Дембелеизлиза
|Дрис Мертенсвлиза
|Самюел Юмтитигол
|51'
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Уругвай
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5:0 (5)
|
9
|2
|Русия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:4 (4)
|
6
|3
|Саудитска Арабия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:7 (-5)
|
3
|4
|Египет
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:6 (-4)
|
0
|1
|Испания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6:5 (1)
|
5
|2
|Португалия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Иран
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:2 (0)
|
4
|4
|Мароко
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:4 (-2)
|
1
|1
|Франция
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3:1 (2)
|
7
|2
|Дания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
2:1 (1)
|
5
|3
|Перу
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:2 (0)
|
3
|4
|Австралия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Хърватия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:1 (6)
|
9
|2
|Аржентина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3:5 (-2)
|
4
|3
|Нигерия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:4 (-1)
|
3
|4
|Исландия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Бразилия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5:1 (4)
|
7
|2
|Швейцария
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Сърбия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|4
|Коста Рика
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Швеция
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Мексико
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3:4 (-1)
|
6
|3
|Южна Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:3 (0)
|
3
|4
|Германия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|1
|Белгия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9:2 (7)
|
9
|2
|Англия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:3 (5)
|
6
|3
|Тунис
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:8 (-3)
|
3
|4
|Панама
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:11 (-9)
|
0
|1
|Колумбия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Япония
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|3
|Сенегал
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|4
|Полша
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:5 (-3)
|
3
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
РАДОСЛАВ СТОЙКОВредактор - отдел "Футбол" и "Спорт"
|Прочетена 45966
(Гост) 13
отговор
Интересен ще бъде финал Франция - Англия! Макар най-добрия играч на първенството - Модрич,даже го заслужава още повече - с титла! Рейтинг: 2 5
(Гост) 12
отговор
Белгия игра добре и физически доминира в мача.Проблемът им беше, че играха с двама тежки нападатели!В края на двубоя,ако Лукаку беше направил успешен плонж, голът щеше да е едно от най-великите попадения! Рейтинг: 6 1
(Гост) 10
отговор
vkaraha edin gol na kasmet s posle baviva vremi i samo v za6tita dano angliq da gi bodni na finala Рейтинг: 15 17
(Гост) 9
отговор
Докато говореше ,че Белгия нямала голово положение и по БНТ дадоха удара на Фелайни край гредата.... Рейтинг: 20 2
(Гост) 8
отговор
teq francyzi maikaim kopeleta kasmetlii pama be6i raven 6tqha da se naserqt i sadiqtq gi potptq na dva tri pati Рейтинг: 8 11
(Гост) 7
отговор
С тези играчи Фернандес трябваше да направи Белгия шампион!Какво търсеха на терена Вертонген,Дембеле и Айдервелд,Мертенс с над 20 гола какво търсеше на тъча,Батшуай защо остана на пейката?Най-смешното е,че грешник за гола с глава стана най-добре играещия с глава! Рейтинг: 16 5
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(Гост) 6
отговор
ЕБАТИ И МАНГАЛИТЕ ГНУСНИ!ДАНО ИМ ГО НАЧУКАТ ПАК НА ФИНАЛА!!ГНУСНИ ПЕЧКИ!!!! Рейтинг: 26 16
(Гост) 5
отговор
В продължението на мача Мбапе успя да изпусне Златната топка...На Неймар чалъмите са заразни! Рейтинг: 36 3
(Гост) 4
отговор
naglasen e macha za 1 na 0 Рейтинг: 3 13
(Гост) 3
отговор
Ах,как Азар изневери на себе си в 16 мин.,нанесе удар вместо да подаде,а бяха трима срещу един в пеналта! Рейтинг: 19 5
(Гост) 2
отговор
Само Белгия и к.ор за Англия! Рейтинг: 18 15
(Гост) 1
отговор
Франция ще бие. Жалко че това не е финал защото с показаното и двата отбора го заслужават за сметка на смешните английски късметлийковци! Рейтинг: 44 19