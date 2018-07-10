БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Хендерсън: Да гледаме бъдещето, а не историята

10 юли 2018 | 19:53 - Обновена
Полузащитникът на Англия Джордън Хендерсън заяви, че се надява отборът да постигне още две победи до края на седмицата. Островитяните излизат утре на полуфиналите на футболния Мондиал 2018 срещу Хърватия.
"Мисля, че трябва да се съсредоточим върху това, което трябва да направим в следващия мач, а не върху историята. Предстои ни изключителна важна среща и допълнителна мотивация не ни трябва. И преди националния отбор е печелил големи мачове, в това число през 1966 година, когато Световното първенство е било в Англия. Надявам се през тази седмица ние да вземем още две победи. Опитвам се да бъда лидер, но искам да побеждаваме като отбор. Един войн на терена не е достатъчен. Давам всичко от себе си, както и съотборниците ми, за да вървим напред", коментира Хендерсън.
"Хърватия има силни футболисти, много добър отбор. Особено се отличава средната линия. Играл съм няколко пъти срещу Лука Модрич и той може би е най-добрият полузащитник, срещу когото съм се изправял. Познавам добре и Деян Ловрен, с когото сме съиграчи в Ливърпул. За мен той има всичко, което трябва, за да бъде един модерен защитник. Той е страхотен човек и добър приятел и извън терена", допълни той.
Мондиал 2018
1/2 кръг, сряда 11 юли
Хърватия
21:00предстои
Англия
Betfair UK Sportsbook
3.7 3.1 2.37
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
3.7 3.1 2.37
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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