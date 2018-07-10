Хендерсън: Да гледаме бъдещето, а не историята

Полузащитникът на Англия Джордън Хендерсън заяви, че се надява отборът да постигне още две победи до края на седмицата. Островитяните излизат утре на полуфиналите на футболния Мондиал 2018 срещу Хърватия

"Мисля, че трябва да се съсредоточим върху това, което трябва да направим в следващия мач, а не върху историята. Предстои ни изключителна важна среща и допълнителна мотивация не ни трябва. И преди националния отбор е печелил големи мачове, в това число през 1966 година, когато Световното първенство е било в Англия. Надявам се през тази седмица ние да вземем още две победи. Опитвам се да бъда лидер, но искам да побеждаваме като отбор. Един войн на терена не е достатъчен. Давам всичко от себе си, както и съотборниците ми, за да вървим напред", коментира Хендерсън.