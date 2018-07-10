БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Изгоненият хърватин ще плати сметката

10 юли 2018 | 17:54 - Обновена
Изхвърленият от Мондиала скаут на Хърватия Огнен Вукоевич не се сърди на случилото се. Той го отнесе, след като от неговия профил беше качено първото клипче, на което Домагой Вида вика “Слава на Украйна”. Става дума за видеото, заснето в съблекалнята минути след триумфа над Русия на четвъртфиналите на Световното първенство.

ФИФА единствено глоби Хърватския футболен съюз с 15 000 швейцарски франка, а по-късно от самата федерация на “шахматистите” взеха решение да освободят Вукоевич от по-нататъшни задължения по време на Мондиала.

Сега самият той заяви, че е готов да плати финансовата санкция. “Не исках да вкарвам никого в тази ситуация - коментира Вукоевич, цитиран от “Обозревател”. - Искам сам да се справя със случилото се. Знам, че не съм желал да кажа нищо лошо. Нямам никакви претенции към ФИФА. Благодаря на всички за подкрепата. Изобщо не се интересувам от политика, защото съм футболен човек. Искам да благодаря и на президента на Динамо (Киев) Игор Суркис, който ми разреши да бъда с Хърватия на форума, независимо че имам договор с клуба.”
Както е известно, снощи се появи второ клипче с участието на Вида, но там Вукоевич го няма.
Мондиал 2018
1/4 кръг, събота 7 юли
Русия
5:6краен резулат
Хърватия
Стадион: Олимпийски стадион
Съдия: Сандро Ричи
1
4
13
2
3
9
21
11
8
7
10
23
5
6
21
10
7
8
11
22
17
18
Станислав Черчесов
Златко Далич
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Игор Акинфеев Игор Акинфеев1 Даниел Субашич23 Даниел Субашич
Марио Фернандес Марио Фернандес2 Шиме Вршалко2 Шиме Вршалко
Иля Кутепов Иля Кутепов3 Деян Ловрен6 Деян Ловрен
Сергей Игнашевич Сергей Игнашевич4 Дамгой Вида21 Дамгой Вида
Фьодор Кудряшов Фьодор Кудряшов13 Иван Стринич3 Иван Стринич
Далер Кузяев Далер Кузяев7 Иван Ракитич7 Иван Ракитич
Роман Зобнин Роман Зобнин11 Лука Модрич10 Лука Модрич
Александър Самедов Александър Самедов19 Анте Ребич18 Анте Ребич
Александър Головин Александър Головин17 Андрей Крамарич9 Андрей Крамарич
Денис Черишев Денис Черишев6 Иван Перишич4 Иван Перишич
Артьом Дзюба Артьом Дзюба22 Марио Манджукич17 Марио Манджукич
Резерви
Алан Дзагоев Алан Дзагоев9 Матео Ковачич8 Матео Ковачич
Александър Ерохин Александър Ерохин21 Мачело Брожович11 Мачело Брожович
Фьодор Смолов Фьодор Смолов10 Йосип Пиварич22 Йосип Пиварич
Юри Газински Юри Газински8 Ведран Чорлука5 Ведран Чорлука
Марио Фернандесгол Марио Фернандес  115'
114' Йосип Пиварич  Йосип Пиваричжълт картон
Юри Газинскижълт картон Юри Газински  109'
Александър Головинизлиза Александър Головин  102'
Алан Дзагоеввлиза Алан Дзагоев 
101' Дамгой Вида  Дамгой Видагол
Дамгой Вида  Дамгой Видажълт картон
97' Шиме Вршалко  Шиме Вршалкоизлиза
Ведран Чорлука  Ведран Чорлукавлиза
88' Андрей Крамарич  Андрей Крамаричизлиза
Матео Ковачич  Матео Ковачичвлиза
Артьом Дзюбаизлиза Артьом Дзюба  79'
Юри Газинскивлиза Юри Газински 
74' Иван Стринич  Иван Стриничизлиза
Йосип Пиварич  Йосип Пиваричвлиза
Денис Черишевизлиза Денис Черишев  67'
Фьодор Смоловвлиза Фьодор Смолов 
63' Иван Перишич  Иван Перишичизлиза
Мачело Брожович  Мачело Брожовичвлиза
Александър Самедовизлиза Александър Самедов  54'
Александър Ерохинвлиза Александър Ерохин 
39' Андрей Крамарич  Андрей Крамаричгол
38' Иван Стринич  Иван Стриничжълт картон
35' Деян Ловрен  Деян Ловренжълт картон
Денис Черишевгол Денис Черишев  31'
5 Голове 6
6 Ъглови удари 8
24 Центрирания 33
1 Засади 0
6 Точни удари 3
23 Тъчове 29
5 Неточни удари 10
12 Удари от вратата 8
36 Притежание на топката % 64
1 Жълти картони 4
1 Блокирани удари 5
4 Смени 4
1 Контра атаки 0
25 Извършени фалове 18
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Денис Черишев
31'
 
 
39'
1:1
Андрей Крамарич
 
101'
1:2
Дамгой Вида
2:2
Марио Фернандес
115'
 
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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