БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Ще видим ли 10-и голмайстор за Белгия?

10 юли 2018 | 17:53
Първият полуфинал на Световното първенство в Русия ще противопостави Белгия и Франция на стадиона в Санкт Петербург от 21 часа днес. Преди този двубой “червените дяволи” може да се похвалят с цели деветима различни голмайстори, което е впечатляващо постижение.
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Само Франция през 1986-а и Италия през 2006-а са завършвали световно първенство с по-голям брой голмайстори - десетима. Досега в Русия за белгийците са се разписвали Кевин де Бройне, Ян Ветонген, Маруан Фелайни, Насер Шадли, Аднан Янузай, Еден Азар (2), Ромелу Лукаку (4), Миши Батшуай и Дрис Мертенс.
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Ще видим ли десети голмайстор за Белгия срещу Франция - може би Венсан Компани, или пък отново някой от по-утвърдените реализатори ще увеличи сметката си на Мондиал 2018?
Мондиал 2018
1/2 кръг, вторник 10 юли
Франция
21:00предстои
Белгия
Betfair UK Sportsbook
2.54 3.25 3
1 x 2
Стадион: Санкт Петербург Арена
Съдия: Андрес Куня
1
4
5
21
14
6
13
2
9
7
10
1
4
3
5
2
10
7
6
22
9
11
Дидие Дешан
Роберто Мартинес
4-2-3-1
3-4-3
Титуляри
Юго Лорис Юго Лорис1 Тибо Куртоа1 Тибо Куртоа
Бенжамен Павар Бенжамен Павар2 Томас Вермаален3 Томас Вермаален
Рафаел Варан Рафаел Варан4 Венсан Компани4 Венсан Компани
Самюел Юмтити Самюел Юмтити5 Ян Вертонген5 Ян Вертонген
Люка Ернандес Люка Ернандес21 Тоби Алдервейрелд2 Тоби Алдервейрелд
Н'Голо Канте Н'Голо Канте13 Яник Ферейра-Караско11 Яник Ферейра-Караско
Пол Погба Пол Погба6 Аксел Витсел6 Аксел Витсел
Килиан Мбапе Килиан Мбапе10 Насер Шадли22 Насер Шадли
Антоан Гризман Антоан Гризман7 Кевин де Бройне7 Кевин де Бройне
Блес Матюиди Блес Матюиди14 Ромелу Лукаку9 Ромелу Лукаку
Оливие Жиру Оливие Жиру9 Еден Азар10 Еден Азар
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
2.54 3.25 3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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играч на мача
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