ФИФА отново разследва Домагой Вида

Вчера ФИФА глоби скаута на отбора Огнен Вукоевич с 15 000 швейцарски франка заради възгласи "Слава на Украйна" след победата с дузпи над Русия на четвъртфиналите на Мондиал 2018. Вида и Вукоевич, които са бивши играчи на украинския гранд Динамо Киев, се извиниха за провокацията, като Вида получи предупреждение, а Вукоевич бе отстранен от лагера на Хърватия

ФИФА започна разследване на ново видео, в което хърватският национал Домагой Вида отправя провокативни послания. В социалните мрежи се появи ново клипче, заснето миналата година, в което Вида крещи отново "Слава на Украйна!", както и "Белград гори", а до него е бившият хърватски национал, а сега част от треньорския щаб на хърватския тим Ивица Олич. "ФИФА проучва ситуацията", заявиха от пресслужбата на централата.