Фабио Капело: Англия е фаворит за титлата

Бившият селекционер на Англия Фабио Капело оцени представянето на отбора на Мондиал 2018 и направи прогноза за решителните мачове в турнира.“Англичаните имат бързи играчи и отличен треньор. Саутгейт осъзна, че ще се прибере вкъщи, ако играе с двама централни защитници и затова започна да играе с трима. Той най-после намери вратар, способен да спаси отбора в точното време. Пикфорд има отлична реакция и позиционна игра.Финалът? Мисля, че ще бъде между Франция и Англия. И в този случай, по мое мнение, англичаните ще бъдат фаворити”, заяви Капело.