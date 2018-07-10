БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Макрон включи 12-годишно момче в делегацията за мача

10 юли 2018 | 16:24 - Обновена
Френският държавен глава Еманюел Макрон покани 12-годишното момче Янел, което миналата година бе заснето да го пита дали автомобилът му е "трансформър", да гледа полуфиналния мач от световното първенство по футбол срещу Белгия като част от президентската делегация. Макрон се запозна с момчето миналия август при посещение в спортен център. "Целта ми е да вдъхна кураж на момчета като него. Нещо като треньор", обясни той.
Мондиал 2018
1/2 кръг, вторник 10 юли
Франция
21:00предстои
Белгия
Betfair UK Sportsbook
2.54 3.25 3
1 x 2
Стадион: Санкт Петербург Арена
Съдия: Андрес Куня
1
4
5
21
14
6
13
2
9
7
10
1
4
3
5
2
10
7
6
22
9
11
Дидие Дешан
Роберто Мартинес
4-2-3-1
3-4-3
Титуляри
Юго Лорис Юго Лорис1 Тибо Куртоа1 Тибо Куртоа
Бенжамен Павар Бенжамен Павар2 Томас Вермаален3 Томас Вермаален
Рафаел Варан Рафаел Варан4 Венсан Компани4 Венсан Компани
Самюел Юмтити Самюел Юмтити5 Ян Вертонген5 Ян Вертонген
Люка Ернандес Люка Ернандес21 Тоби Алдервейрелд2 Тоби Алдервейрелд
Н'Голо Канте Н'Голо Канте13 Яник Ферейра-Караско11 Яник Ферейра-Караско
Пол Погба Пол Погба6 Аксел Витсел6 Аксел Витсел
Килиан Мбапе Килиан Мбапе10 Насер Шадли22 Насер Шадли
Антоан Гризман Антоан Гризман7 Кевин де Бройне7 Кевин де Бройне
Блес Матюиди Блес Матюиди14 Ромелу Лукаку9 Ромелу Лукаку
Оливие Жиру Оливие Жиру9 Еден Азар10 Еден Азар
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
2.54 3.25 3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Франция Белгия

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