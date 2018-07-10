Англия тренира с гумени пилета

Англия загря за полуфинала на Мондиал 2018 срещу Хърватия с нетрадиционна тренировка. Албионците разпуснаха преди важния мач с занимание, в което Хари Кейн и компания си подаваха гумени пилета на тренировъчната си база в Репино край Санкт Петербург.

Селекционерът Гарет Саутгейт не за първи път използва подобни необичайни методи с цел да свали напрежението от играчите преди възловия полуфинал на световно първенство, за който Англия се класира за първи път от 28 години. Всички 23-има избраници на Саутгейт взеха участие в тренировката, включително лекуващите контузии Джордан Хендерсън и Джейми Варди.