БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Ашли Йънг преди Хърватия: Сякаш сме на най-хубавата ваканция

10 юли 2018 | 15:13 - Обновена
В лагера на английския национален отбор няма никаква умора или скука и всички си прекарват отлично, заяви халфбекът на "трите лъва" Ашли Йънг преди мача с Хърватия от полуфиналите на световното първенство. Мениджърът Гарет Саутгейт и играчите му вече седем седмици са заедно, а Йънг определи това време като една дълга ваканция за всички в тима.
"Много се изговори за това, че сме се отегчили, но това не е така. Чувстваме се така, сякаш сме на хубава ваканция и се опитваме да се насладим на всеки един момент. Мога да ви уверя, че на никой не му е скучно. Всеки се забавлява на терена и извън него. Това е много важно, защото когато се разбирате добре извън терена, това се пренася и когато сте на него. Фенове, треньори, играчи, всички са обединени около една цел", каза Йънг. В сряда Англия играе с Хърватия в спор за място на финала на световното първенство. Срещата ще се проведе на "Лужники" в Москва.
Мондиал 2018
1/2 кръг, сряда 11 юли
Хърватия
21:00предстои
Англия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
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