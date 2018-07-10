БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Любопитните цифри преди Франция - Белгия

10 юли 2018 | 14:45
Любопитните цифри преди Франция - Белгия
Франция - Белгия е определян от мнозина за “финал преди финала” на Световното първенство в Русия, като зрелището започва в 21 часа във вторник. Вестник “Екип” е представил най-важните цифри около сблъсъка в Санкт Петербург.

74 - днешният дуел ще бъде номер 74 в историята на съперничеството между двете съседни държави. Първият е от 1 май 1904 в Брюксел и приключва 3:3, а иначе именно Белгия е най-честият противник на Франция - много повече от Англия (41), Италия (39), Швейцария (38) и Испания (35). За Белгия обаче най-честият съперник е Холандия - 126 мача.

3 - в Санкт Петербург ще е третият двубой между “петли” и “червени дяволи” на световни първенства. Първият е на Мондиал 1938 и завършва 3:1 за Франция на осминафиналите, а другият е на Мондиал 1986 - 4:2 за Франция в мача за третото място.

4:3 - е резултатът от последният мач между двата отбора - контрола на 7 юни 2015 година на “Стад дьо Франс”.

400 000 - евро на калпак са обещани във Франция, ако добавят втора звезда над емблемата на екипите си. За Белгия паричният бонус е дори по-голям - 690 000 евро.

1.7 милиарда - евро струват играчите общо на двата отбора, като французите имат предимство с 1.04 милиарда, а белгийците са общо 695 млн. Голямата разлика прави Килиан Мбапе, който се оценява на 400 милиона - два пъти повече от Кевин де Бройне, който пък е малко по-скъп от Еден Азар (170 млн.)

5 - толкова са играчите на Челси, които ще излязат на терена в Санкт Петербуг. Оливие Жиру и Нголо Канте са французите, а Тибо Куртоа, Миши Батшуай и Еден Азар са от другата страна на полето.

50 и 8 - 50-има са французите в белгийското първенство, докато само осем беглийци играят в Лига 1, а най-известният сред тях - Тома Мюние - е наказан за сблъсъка с “петлите”.
Мондиал 2018
1/2 кръг, вторник 10 юли
Франция
21:00предстои
Белгия
Betfair UK Sportsbook
2.54 3.25 3
1 x 2
Стадион: Санкт Петербург Арена
Съдия: Андрес Куня
1
4
5
21
14
6
13
2
9
7
10
1
4
3
5
2
10
7
6
22
9
11
Дидие Дешан
Роберто Мартинес
4-2-3-1
3-4-3
Титуляри
Юго Лорис Юго Лорис1 Тибо Куртоа1 Тибо Куртоа
Бенжамен Павар Бенжамен Павар2 Томас Вермаален3 Томас Вермаален
Рафаел Варан Рафаел Варан4 Венсан Компани4 Венсан Компани
Самюел Юмтити Самюел Юмтити5 Ян Вертонген5 Ян Вертонген
Люка Ернандес Люка Ернандес21 Тоби Алдервейрелд2 Тоби Алдервейрелд
Н'Голо Канте Н'Голо Канте13 Яник Ферейра-Караско11 Яник Ферейра-Караско
Пол Погба Пол Погба6 Аксел Витсел6 Аксел Витсел
Килиан Мбапе Килиан Мбапе10 Насер Шадли22 Насер Шадли
Антоан Гризман Антоан Гризман7 Кевин де Бройне7 Кевин де Бройне
Блес Матюиди Блес Матюиди14 Ромелу Лукаку9 Ромелу Лукаку
Оливие Жиру Оливие Жиру9 Еден Азар10 Еден Азар
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
2.54 3.25 3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

Още по темата
ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ
Редактор отдел "Спорт"		 Прочетена 7185

Коментирай



Няма коментари.


›› Видео

Съставите на Франция и Белгия преди полуфинала в Санкт Петербург
Смелост и увереност в Белгия: Не се страхуваме от Франция
Младите американци отново на световния връх в баскетбола
Еуфорията в Париж след победата на Франция над Уругвай
Радост за Гризман и Франция, Кавани и Суарес успокояват уругвайците
Франция разплака Уругвай и вече е сред най-добрите четири в света
Шокираща грешка на Муслера удвои аванса на Франция срещу Уругвай

›› Отбори

АвстралияАвстралия АнглияАнглия АржентинаАржентина БелгияБелгия БразилияБразилия ГерманияГермания ДанияДания ЕгипетЕгипет ИранИран ИсландияИсландия ИспанияИспания КолумбияКолумбия Коста РикаКоста Рика МарокоМароко МексикоМексико НигерияНигерия ПанамаПанама ПеруПеру ПолшаПолша ПортугалияПортугалия РусияРусия Саудитска АрабияСаудитска Арабия СенегалСенегал СърбияСърбия ТунисТунис УругвайУругвай ФранцияФранция ХърватияХърватия ШвейцарияШвейцария ШвецияШвеция Южна КореяЮжна Корея ЯпонияЯпония
играч на мача
  • Франция Белгия

Двубоите на деня

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки