Венгер посочи причината за слабия Мондиал на Йозил

“Когато го гледах как играе, усещах ситуациите, при които той можеше да се впусне напред и да заиграе по-вертикално. Той игра на сигурно, а аз си мислех: Хайде, бе, това не е истинският Йозил - човекът, който може да убива”. Той се представи добре, но не смятам, че игра със свобода, а малко с ръчна спирачка. Гюндоган пък въобще не игра, а е страхотен футболист”, допълни той.

Бившият мениджър на Арсенал Арсен Венгер назова причината, поради която неговият възпитаник от времето му при “топчиите” Месут Йозил се представи под нивото си с екипа на Германия на Световното първенство в Русия “Според французина дипломатическият скандал със снимките с Ердоган е повлиял на играта на германския национал. “Познавам добре Йозил. Той е удивителен футболист, но заедно с Гюндоган пострадаха от това, което се случи преди Световното първенство. Двамата бяха разкритикувани в Германия, а Месут е човек, който се нуждае от подкрепа, не от конфликти”, заяви специалистът пред beIN SPORTS.