БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Деле Али: Играх слабо срещу Швеция и това трябва да се промени

10 юли 2018 | 13:12 - Обновена
Походът на англичаните към полуфиналите на световното първенство по футбол в Русия предизвика възторг сред фенове и медии, но не всички са толкова оптимистични за представянето на целия отбор. Дори част от националите. По време на пресконференция в понеделник Деле Али заяви, че не играе добре и това трябва да се промени бързо.
"Смятам, че не играя на нивото, на което трябва да го правя. Казах го и на селекционера, и на моите съотборници, и на семейството ми. Не направих добър мач срещу Швеция, а първото полувреме беше особено слабо за мен", каза халфът на Тотнъм, който вкара един от головете за 2:0. "Свърших работата ми в защита и това беше важно, но в офанзивен план не се справих добре. Моята работа напред е да бъда креативен, да бъда постоянна заплаха за съперника и да създавам положения. Движението ми по терена беше добро, но не бях достатъчно опасен, когато бях с топката. Не я държах толкова, колкото ми се искаше", добави той.
"Голът ми даде самочувствие, но аз ще продължавам да бъда най-големия си критик. Знам, че мога да играя много по-добре от това. Всеки футболист знае, че има мачове, в които решенията ти не са толкова бързи и точни, колкото ти се иска, а този двубой беше точно такъв за мен. Когато това се случи, трябва да направиш всичко възможно, за да помагаш на отбора с други неща, а не да пречиш", продължи Деле Али.
"Не бих казал, че съм бил нервен или нещо такова. Аз нямам такива мачове. Селекционертът ми каза, че съм се справил добре в защита и не всичко беше лошо. Това е важно за мен. Саутгейт ни мотивира да пробваме различни неща и да бъдем себе си на терена, а това е едно от нещата, които ми допадат много", каза още той.
Мондиал 2018
1/2 кръг, сряда 11 юли
Хърватия
21:00предстои
Англия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 913

Коментирай



Няма коментари.


›› Отбори

АвстралияАвстралия АнглияАнглия АржентинаАржентина БелгияБелгия БразилияБразилия ГерманияГермания ДанияДания ЕгипетЕгипет ИранИран ИсландияИсландия ИспанияИспания КолумбияКолумбия Коста РикаКоста Рика МарокоМароко МексикоМексико НигерияНигерия ПанамаПанама ПеруПеру ПолшаПолша ПортугалияПортугалия РусияРусия Саудитска АрабияСаудитска Арабия СенегалСенегал СърбияСърбия ТунисТунис УругвайУругвай ФранцияФранция ХърватияХърватия ШвейцарияШвейцария ШвецияШвеция Южна КореяЮжна Корея ЯпонияЯпония
играч на мача
  • Франция Белгия

Двубоите на деня

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки