Деле Али: Играх слабо срещу Швеция и това трябва да се промени

Походът на англичаните към полуфиналите на световното първенство по футбол в Русия предизвика възторг сред фенове и медии, но не всички са толкова оптимистични за представянето на целия отбор. Дори част от националите. По време на пресконференция в понеделник Деле Али заяви, че не играе добре и това трябва да се промени бързо.

"Смятам, че не играя на нивото, на което трябва да го правя. Казах го и на селекционера, и на моите съотборници, и на семейството ми. Не направих добър мач срещу Швеция , а първото полувреме беше особено слабо за мен", каза халфът на Тотнъм, който вкара един от головете за 2:0. "Свърших работата ми в защита и това беше важно, но в офанзивен план не се справих добре. Моята работа напред е да бъда креативен, да бъда постоянна заплаха за съперника и да създавам положения. Движението ми по терена беше добро, но не бях достатъчно опасен, когато бях с топката. Не я държах толкова, колкото ми се искаше", добави той.

"Голът ми даде самочувствие, но аз ще продължавам да бъда най-големия си критик. Знам, че мога да играя много по-добре от това. Всеки футболист знае, че има мачове, в които решенията ти не са толкова бързи и точни, колкото ти се иска, а този двубой беше точно такъв за мен. Когато това се случи, трябва да направиш всичко възможно, за да помагаш на отбора с други неща, а не да пречиш", продължи Деле Али.

"Не бих казал, че съм бил нервен или нещо такова. Аз нямам такива мачове. Селекционертът ми каза, че съм се справил добре в защита и не всичко беше лошо. Това е важно за мен. Саутгейт ни мотивира да пробваме различни неща и да бъдем себе си на терена, а това е едно от нещата, които ми допадат много", каза още той.