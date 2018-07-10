БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Хърватската заплаха създава дилема за Гарет Саутгейт

10 юли 2018 | 12:12 - Обновена
Мениджърът на Англия Гарет Саутгейт до голяма степен е наясно с оръжията, които ще използва в тактически план в предстоящата полуфинална среща за Световно първенство, но силната средна линия на Хърватия го поставя пред дилема.
Хърватия има може би най-силното звено в центъра на полузащитата на цялото Световно първенство, съставено от Лука Модрич (Реал Мадрид) и Иван Ракитич (Барселона), докато англичаните играят само с един категоричен дефанзивен халф- Джордан Хендерсън. Системата на Саутгейт е изградена около трима атакуващи полузащитници, които си сменят местата зад гърба на нападателя Хари Кейн и се опитват да намерят слабите страни на противника. И от тримата обаче се очаква работа в защитен план, когато се налага. Това означава, че Джеси Лингард, Деле Али и Рахим Стърлинг- като нито един от тях не е известен с качествата си в защита, ще трябва да вкара твърдост и борба при затваряне на пространството и гонене на противника. И до момента този план работи доста добре. Хендерсън е отличен в работата си, а въпросните трима му помагат, когато се налага. Но с Ракитич и Модрич, Андрей Крамарич пред тях и Манджукич на върха, който обаче среущ Русия се движеше изключително много, нещата изглежда ще бъдат наклонени в полза на хърватите в най-важната зона на терена.
Вариант за Саутгейт е да вкара в тази зона Ерик Дайър, който да помага на Хендерсън, но тогава означава, че атакуващите играчи трябва да са двама и това ще промени и разположението, и ролята им. Другата идея е дали да остави крайните си бранители Киърън Трипиър и Ашли Йънг да се включват така активно в предни позиции, след като насреща им има супер-технични и агресивни играчи като Иван Перишич и Анте Ребич. И двамата могат да влизат навътре към Манджукич, а това ще увлече персоналният им пазач. Което означава отворена изцяло зона по фланга на английската отбрана.
Мондиал 2018
1/2 кръг, сряда 11 юли
Хърватия
21:00предстои
Англия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Източник Sportal.bg
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