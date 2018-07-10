БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

“Спорт” гърми: Еден Азар е голямата цел на Барселона

10 юли 2018 | 12:00 - Обновена
Каталунският вестник “Спорт” днес излиза на първата си страница с новината, че голямата трансферна цел на Барселона за това лято е звездата на Челси и Белгия Еден Азар.

Напускането на Андрес Иниеста и Паулиньо, както и почти сигурното такова на Андре Гомеш, оставят сериозна празнина в средата на терена. Вярно е, че Барса вече подписа с бразилеца Артур, но от спортно-техническия щаб на каталунците не смятат, че този трансфер е достатъчен.

Поради тази причина вестникът твърди, че шампионът на Испания преглежда опциите на пазара. А те не са много, като има редица отбори, с които е изключено да се преговаря - Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед и Пари Сен Жермен. Случаят с Челси обаче не е такъв.
Според “Спорт” ключовият играч на лондончани Еден Азар може да е бомбата за Барселона през този трансферен прозорец. Това е играч, който прекара шест сезона при “сините” и иска да смени обстановката. До момента той е спечелил само 5 трофея, от които 4 са домашни, и смята, че това е много малко за футболист от неговата класа.

Азар е на много добра футболна възраст - на 27 години и от “Камп Ноу” сериозно обмислят дали да го привлекат още това лято. Изданието допълва, че подобен трансфер няма да е лесен, но в същото време изтъква, че Челси няма да участва в Шампионската лига през този сезон, а това е много важен фактор за решението на футболиста и клуба му.

Интересното е, че в миналото халфът беше силно свързван с кръвния враг на каталунците Реал Мадрид. В момента играчът е на Мондиал 2018 в Русия, където се подготвя с Белгия за тазвечершния полуфинал срещу Франция.
Мондиал 2018
1/2 кръг, вторник 10 юли
Франция
21:00предстои
Белгия
Betfair UK Sportsbook
2.54 3.25 3
1 x 2
Стадион: Санкт Петербург Арена
Съдия: Андрес Куня
1
4
5
21
14
6
13
2
9
7
10
1
4
3
5
2
10
7
6
22
9
11
Дидие Дешан
Роберто Мартинес
4-2-3-1
3-4-3
Титуляри
Юго Лорис Юго Лорис1 Тибо Куртоа1 Тибо Куртоа
Бенжамен Павар Бенжамен Павар2 Томас Вермаален3 Томас Вермаален
Рафаел Варан Рафаел Варан4 Венсан Компани4 Венсан Компани
Самюел Юмтити Самюел Юмтити5 Ян Вертонген5 Ян Вертонген
Люка Ернандес Люка Ернандес21 Тоби Алдервейрелд2 Тоби Алдервейрелд
Н'Голо Канте Н'Голо Канте13 Яник Ферейра-Караско11 Яник Ферейра-Караско
Пол Погба Пол Погба6 Аксел Витсел6 Аксел Витсел
Килиан Мбапе Килиан Мбапе10 Насер Шадли22 Насер Шадли
Антоан Гризман Антоан Гризман7 Кевин де Бройне7 Кевин де Бройне
Блес Матюиди Блес Матюиди14 Ромелу Лукаку9 Ромелу Лукаку
Оливие Жиру Оливие Жиру9 Еден Азар10 Еден Азар
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
2.54 3.25 3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Калоян Антонов
Репортер отдел "Футбол"		 Прочетена 36320

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играч на мача
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