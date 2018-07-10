В Санкт Петербург се появи графит с Черчесов, отдаващ чест

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
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В Санкт Петербург се появи графит с Черчесов, отдаващ чест10 юли 2018 | 11:45 - Обновена
А теперь в Петербурге вот так. Оторвали палец Стасу pic.twitter.com/N2dXc2hqrc— Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) July 8, 2018
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