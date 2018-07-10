БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

В Санкт Петербург се появи графит с Черчесов, отдаващ чест

10 юли 2018 | 11:45 - Обновена
В Санкт Петербург се появи графит с Черчесов, отдаващ чест
В Санкт Петербург изгря графит с образа на старши треньора на “Сборная” Станислав Черчесов, отдаващ чест.

Рисунката се появи на същото място, където и по-рано имаше графит с Черчесов. Той обаче беше повреден от неизвестни лица, които “отрязаха” показалеца на дясната му ръка.
Портретът на Черчесон с цитат от песента “Екстаз” на групата “Ленинград” се появи на подстанция “Лененерго” в Петроградски район след победата на руския национален отбор на Египет с 3:1.

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