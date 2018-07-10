Ивана ще подкрепя Домагой Вида в битката с Англия (галерия)

A post shared by Ivana Vida, (@ivana_vida) on Jun 21, 2018 at 10:33am PDT

Съпругата на Домагой Вида - Ивана, привлече вниманието на фоторепортерите по време на четвъртфинала между Хърватия и Русия на Световното първенство по футбол в Русия. Надарената брюнетка бе на трибуните заедно със своя син Давид (2 г.) и остана много доволна от победата на “шахматистите” след изпълнение на дузпи. Тя ще подкрепя горещо съпруга си и в утрешната битка с Англия, която ще излъчи вторият финалист на Мондиал 2018.Бившата манекенка и “Кралица на Хърватия” за 2014 година прие фамилията Вида миналия юни, когато с Домагой си размениха брачни обети. Малкият Давид пък се появи на бял свят в Украйна, тъй като в момента на раждането Домагой все още играеше за Динамо (Киев). Миналата година тричленното семейство се премести да живее в Истанбул, където Вида и до днес рита за гранда Бешикташ.