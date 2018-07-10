Необикновеното лято на неизвестния до преди дни Бенжамен Павар

I'm here to express my love for Benjamin Pavard. pic.twitter.com/NDJzoLaCnI — michelle (@harrysamermaid) July 6, 2018

A post shared by Rachel Legrain-Trapani (@racheltrapani) on Jul 6, 2018 at 5:23am PDT

След като името му нашумя по този начин, телевизиите веднага посетиха родното място на Бенжамен- малкото градче Жомон, намиращо се в близост до белгийската граница. Първият му треньор обясни, че като съвсем малък е играл нападател или крило и като такъв го взимат в Лил. Но от тук нататък пътят му като защитник е на Световното и вероятно да премине от Щутгарт в голям английски отбор.



