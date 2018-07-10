БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Необикновеното лято на неизвестния до преди дни Бенжамен Павар

10 юли 2018 | 08:45 - Обновена
Необикновеното лято на неизвестния до преди дни Бенжамен Павар
Когато Бенжамен Павар хвана топката с външен фалц и мощният му удар се спря в горния ъгъл на вратата на Аржентина, това означаваше пълна промяна. Непознат до преди няколко месеца за широката футболна публика, 22-годишният защитник на Франция в момента е една от звездите на Световното първенство.

"Не съм напълно наясно какво се случва с мене на това първенство. Но винаги съм знаел, че трябва да печеля за себе си от всеки един момент, казва Павар, който стартира в големия футбол в Лил. С 29 мача за Франция на юношеско ниво, а сега и като играч на мъжкия отбор, той може да се похвали, че никога не е губил под националното знаме. Ако тенденцията се запази, това означава победа над Белгия в Санкт Петербург и след това успех и на финала и световна титла.
"Наистина се надявам, че ще направя серия от 31 мача без поражение с националната фланелка и в края на това приключение ще вдигна световната купа.

За Павар първата среща с националната фланелка е през ноември миналата година и комбинира с 19-годишния Мбапе, за да помогне за победата с 2:0 над Уелс. В една ситуация Мбапе му връща топката, той я овладява и стреля, но топката се удря в дясната странична греда. Опита отново да се разпише срещу Австралия на Мондиала, но неуспешно. Тогава ударът му минава високо над горната греда.
Попитан какво е искал да направи, пред телевизионната камера той казва с известна доза самоирония: "Днес вероятно убих някой гълъб".
За да дойде неговият звезден момент срещу Аржентина, когато се разписа за 2:2. На трибуните във всеки мач го подкрепя приятелката му - 29-годишната бивша “Мис Франция” Рашел Легрен-Трапани. Хубавицата е със 7 години по-голяма от футболиста и след като става най-красива жена във Франция през 2007-а се отдава на социални проекти и работа в телевизията.
"Определено голът му срещу арлжентинците не беше от този свят. Дойде просто от някъде. Всички на трибуните избухнахме, обяснява Рашел.

Както е обикновено във футбола, щастието за Павар идва от нещастието на друг негов колега. Джибрил Сидибе се контузи през април и дойде времето на момчето от Нормандия да покаже какво може, въпреки че преди Световното имаше едва 6 мача за първия отбор на страната.

След като името му нашумя по този начин, телевизиите веднага посетиха родното място на Бенжамен- малкото градче Жомон, намиращо се в близост до белгийската граница. Първият му треньор обясни, че като съвсем малък е играл нападател или крило и като такъв го взимат в Лил. Но от тук нататък пътят му като защитник е на Световното и вероятно да премине от Щутгарт в голям английски отбор.

Мондиал 2018
1/4 кръг, петък 6 юли
Уругвай
0:2краен резулат
Франция
Стадион: Нижни Новгород
Съдия: Нестор Питаня
1
22
3
2
7
15
17
20
9
14
18
1
4
5
21
15
6
18
13
2
9
11
Оскар Табарес
Дидие Дешан
4-1-2-1-2
4-2-3-1
Титуляри
Фернандо Муслера Фернандо Муслера1 Юго Лорис1 Юго Лорис
Мартин Касерес Мартин Касерес22 Бенжамен Павар2 Бенжамен Павар
Хосе Хименес Хосе Хименес2 Рафаел Варан4 Рафаел Варан
Диего Годин Диего Годин3 Самюел Юмтити5 Самюел Юмтити
Диего Лаксалт Диего Лаксалт17 Люка Ернандес21 Люка Ернандес
Лукас Торейра Лукас Торейра14 Н'Голо Канте13 Н'Голо Канте
Нахитан Нандес Нахитан Нандес8 Пол Погба6 Пол Погба
Матиас Весино Матиас Весино15 Килиан Мбапе10 Килиан Мбапе
Родриго Бентанкур Родриго Бентанкур6 Антоан Гризман7 Антоан Гризман
Луис Суарес Луис Суарес9 Корентен Толисо12 Корентен Толисо
Кристиан Стуани Кристиан Стуани11 Оливие Жиру9 Оливие Жиру
Резерви
Кристиан Родригес Кристиан Родригес7 Стивън Нзонзи15 Стивън Нзонзи
Максимилиано Гомес Максимилиано Гомес18 Набил Фекир18 Набил Фекир
Урета Урета20 Усман Дембеле11 Усман Дембеле
90' Антоан Гризман  Антоан Гризманизлиза
Набил Фекир  Набил Фекирвлиза
88' Килиан Мбапе  Килиан Мбапеизлиза
Усман Дембеле  Усман Дембелевлиза
80' Корентен Толисо  Корентен Толисоизлиза
Стивън Нзонзи  Стивън Нзонзивлиза
Нахитан Нандесизлиза Нахитан Нандес  73'
Уретавлиза Урета 
Кристиан Родригесжълт картон Кристиан Родригес  69' Килиан Мбапе  Килиан Мбапежълт картон
61' Антоан Гризман  Антоан Гризмангол
Кристиан Стуаниизлиза Кристиан Стуани  59'
Максимилиано Гомесвлиза Максимилиано Гомес 
Родриго Бентанкуризлиза Родриго Бентанкур 
Кристиан Родригесвлиза Кристиан Родригес 
40' Рафаел Варан  Рафаел Варангол
Родриго Бентанкуржълт картон Родриго Бентанкур  38'
33' Люка Ернандес  Люка Ернандесжълт картон
0 Голове 2
4 Ъглови удари 3
33 Центрирания 21
4 Точни удари 2
24 Тъчове 24
5 Неточни удари 7
8 Удари от вратата 11
42 Притежание на топката % 58
2 Жълти картони 2
1 Блокирани удари 1
3 Смени 3
16 Извършени фалове 15
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
40'
0:1
Рафаел Варан
 
61'
0:2
Антоан Гризман

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Източник Sportal.bg
 Прочетена 8219

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Мис Франция
(Гост) 1
отговор
10 юли 2018 | 10:55

Тази миска мяза на 40 годишна! тея французи са големи герантофили! Нация без бъдеще! Рейтинг: 0 1

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играч на мача
  • Франция Белгия

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