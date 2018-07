Финал преди финала: Франция е фаворит, но Белгия вече показа какво може

Франция и Белгия ще излъчат първия финалист на Мондиал 2018 тази вечер. Съседското дерби е определяно от мнозина като финал преди финала, най-вече заради факта, че двата тима са смятани за по-силни от Хърватия и Англия, които ще се срещнат в другия полуфинал утре. "Петлите" се движат перфектно от началото на турнира и стигнаха до голямата четворка сравнително безпроблемно. Белгия пък е единственият тим, който има само победи, а на четвъртфиналите взе скалпа на големия фаворит за титлата Бразилия.

В елиминациите французите бяха поставени на изпитание срещу Аржентина, когато в началото на второто полувреме се оказаха в ролята на догонващи, но за десетина минути отбелязаха три безответни гола и пратиха Лионел Меси и компания у дома. "Червените дяволи" пък трябваше да обръщат резултата от 0:2 срещу Япония и го направиха, стигайки до драматичен успех в последните секунди.

Франция притежава по-голям опит и самочувствието на отбор, ставал световен шампион. Белгийците никога не са играли финал, а предишното им участие на полуфинали датира отпреди 32 години.

В състава на "петлите" добрата новина е завръщането на Блес Матюиди, който пропусна заради наказание мача с Уругвай. Халфът на Ювентус ще има много важна задача в средата на терена, където заедно с Пол Погба и Нголо Канте ще трябва да спира бързите и технични белгийци. Капитанът Юго Лорис прави най-силното си първенство с националния отбор и вдъхва увереност на бранителите пред себе си. Дидие Дешан отново ще заложи на четворката Бенжамен Павар, Рафаел Варан, Самюел Юмтити и Люка Ернандес, а в предни позиции ще действат Оливие Жиру, Антоан Гризман и Килиан Мбапе.

