В Холандия разкритикуваха Ван Бастен заради снимка с Путин

Холандската легенда Марко ван Бастен беше подложен на сериозни критики в родината си. Повод за това стана негова снимка с президента на Русия Владимир Путин. Фотографията беше направена преди няколко дни, когато група бившия футболни звезди се срещна с Путин в Кремъл.

Срещу Ван Бастен се изказа Ханс де Борст, чиято 17-годишна дъщеря загина през 2014 година в самолетна катастрофа в Донецка област, както и Джери Скинер - адвокат на роднините на жертвата. След инцидента разследващите установиха, че самолетът е бил свален от руска ракета.

Zvonimir Boban, Alex Scott, Van Basten, Matthäus, Schmeichel, Jorge Campos, Forlán, Rio Ferdinand y un tal Vladimir Putin. pic.twitter.com/vJN8GL9Hfo — 90s Futbol (@90s_Futbol) 7 юли 2018 г.

"Беше ужасно да видя това! Ван Бастен беше добър футболист, но сега е лош холандец! Той забрави да попита Путин кога ще поеме отговорност за убийството на пасажерите на МН17", заяви Де Борст.

"Ако не сте забравили, г-н Ван Бастен, Путин уби мъже, жени и деца, които бяха фенове на вашия национален отбор. Кажете на г-н Путин да признае вината си за авиокатастрофата", коментира Скинер.





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