Памела Андерсън ще подкрепя "петлите" от трибуните

Сексбомбата Памела Андерсън ще гледа на живо полуфинала от световното първенство по футбол между Франция и Белгия утре. Тя има връзка със защитника на "петлите" Адил Рами и ще подкрепя тима на Дидие Дешан.

51-годишната американска звезда, добила световна популярност със сериала "Спасители на плажа" през 90-те, ще пристигне в Санкт Петербург с полет, нает от френската федерация за семействата и близките на футболистите.

#PamelaAnderson to fly to St. Petersburg for France-Belgium match – reports https://t.co/srrxpEg7mP #WorldCup pic.twitter.com/wRf6hFgg4W