ФИФА определи съдията за полуфинала между Хърватия и Англия

ФИФА обяви реферите, които ще ръководят полуфиналния сблъсък на Мондиал 2018 между Хърватия и Англия. Главен съдия ще е турчинът Джунейт Чакър, а негови помощници ще са Бахатин Дуран и Тарик Онгун. Четвърти съдия ще е холандецът Бьорн Куйперс.

Чакър вече свири два мача от груповата фаза на световното първенство: Мароко - Иран и Нигерия - Аржентина.



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Турчинът е сред най-сериозно лансираните от ФИФА и УЕФА арбитри, но често допуска грешки във важни мачове. Последният такъв беше именно между Нигерия и Аржентина, когато даде спорна дузпа за нигерийците, а после не отсъди такава в тяхна полза, когато имаше всички основания да го стори.

Хърватия и Англия излизат на "Лужники" в сряда от 21:00 часа. Другият полуфинал между Франция и Белгия е утре.





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