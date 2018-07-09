БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ФИФА определи съдията за полуфинала между Хърватия и Англия

09 юли 2018 | 21:14 - Обновена

ФИФА обяви реферите, които ще ръководят полуфиналния сблъсък на Мондиал 2018 между Хърватия и Англия. Главен съдия ще е турчинът Джунейт Чакър, а негови помощници ще са Бахатин Дуран и Тарик Онгун. Четвърти съдия ще е холандецът Бьорн Куйперс.

Чакър вече свири два мача от груповата фаза на световното първенство:  Мароко - Иран и Нигерия - Аржентина

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Турчинът е сред най-сериозно лансираните от ФИФА и УЕФА арбитри, но често допуска грешки във важни мачове. Последният такъв беше именно между Нигерия и Аржентина, когато даде спорна дузпа за нигерийците, а после не отсъди такава в тяхна полза, когато имаше всички основания да го стори.

Хърватия и Англия излизат на "Лужники" в сряда от 21:00 часа. Другият полуфинал между Франция и Белгия е утре.


ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018 ВИЖТЕ ТУК!

Мондиал 2018
1/2 кръг, сряда 11 юли
Хърватия
21:00предстои
Англия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ
редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"		 Прочетена 15356

Добави коментар ›› Коментари (3)

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(Гост) 3
отговор
10 юли 2018 | 01:12

Абе тия луди ли са?Тоя Чакър незнам дали има мач дето да не е насрал?Полуфинал на Световно ще ми свири тцтцтц Рейтинг: 2 0

?
(Гост) 2
отговор
09 юли 2018 | 23:14

Докога ФИФА и УЕФА ще лансират тива недоразумение с гафове във всеки мач? Явно изпълнява техни поръчки, за да го лансират. Рейтинг: 14 3

резак
(Гост) 1
отговор
09 юли 2018 | 22:16

турчин да свири на Хърватия, да си представим какво рязане ще има. Рейтинг: 15 9

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