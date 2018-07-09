Мартинес: Уникален момент за нас и за цяла Белгия

Попитан как се чувства помощникът му Тиери Анри, един от големите френски играчи в близкото минало, Мартинес отговори: "Той донесе в нашия отбор това, което ни липсваше: опит, натрупан от победи на големи турнири, и спокойствие преди важните мачове. Той много добре знае какво е да спечелиш световното първенство и с тези си знания помага много на отбора. Той беше липсващото парче в пъзела на нашия отбор.”

Полуфиналният мач от Световното първенство между Белгия Франция е уникален момент за белгийската държава и истинско голямо изпитание за нивото на отбора, който е изграден до момента, смята селекционерът Роберто Мартинес.Двубоя е във вторник в Санкт Петербург, а “червените дяволи” могат да стигнат до първа битка за титлата в историята си."За целия наш отбор, за цяла Белгия, е един уникален момент. Въобще това е един невероятен шанс за белгийския футбол да стъпи на световния връх. Това е един път, който продължава вече 15 години. А да се изправиш срещу Франция на полуфинала, това е сериозно изпитание, но трябва да го преминем, ако искаме да играем на финала”, заяви испанският треньор на тима."Футболистите, които са събрани в нашия отбор, имат уникалното качество да се пренастройват по време на самата среща. Видяхте го в последните 20 минути на мача с Япония , видяхте го и срещу Бразилия . А всъщност националният отбор на Франция в много отношения прилича на бразилския тим. В техните редици има много силни индивидуалности. С този отбор трябва да се действа на предела на силите през цялото време. Така че може би е добре, че след Бразилия се изправяме точно срещу Франция”, разсъждава още усмихнатият треньор на Белгия.