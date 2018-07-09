БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Мартинес: Уникален момент за нас и за цяла Белгия

09 юли 2018 | 21:06 - Обновена
Полуфиналният мач от Световното първенство между Белгия и Франция е уникален момент за белгийската държава и истинско голямо изпитание за нивото на отбора, който е изграден до момента, смята селекционерът Роберто Мартинес.

Двубоя е във вторник в Санкт Петербург, а “червените дяволи” могат да стигнат до първа битка за титлата в историята си.

"За целия наш отбор, за цяла Белгия, е един уникален момент. Въобще това е един невероятен шанс за белгийския футбол да стъпи на световния връх. Това е един път, който продължава вече 15 години. А да се изправиш срещу Франция на полуфинала, това е сериозно изпитание, но трябва да го преминем, ако искаме да играем на финала”, заяви испанският треньор на тима.

"Футболистите, които са събрани в нашия отбор, имат уникалното качество да се пренастройват по време на самата среща. Видяхте го в последните 20 минути на мача с Япония, видяхте го и срещу Бразилия. А всъщност националният отбор на Франция в много отношения прилича на бразилския тим. В техните редици има много силни индивидуалности. С този отбор трябва да се действа на предела на силите през цялото време. Така че може би е добре, че след Бразилия се изправяме точно срещу Франция”, разсъждава още усмихнатият треньор на Белгия.

Попитан как се чувства помощникът му Тиери Анри, един от големите френски играчи в близкото минало, Мартинес отговори: "Той донесе в нашия отбор това, което ни липсваше: опит, натрупан от победи на големи турнири, и спокойствие преди важните мачове. Той много добре знае какво е да спечелиш световното първенство и с тези си знания помага много на отбора. Той беше липсващото парче в пъзела на нашия отбор.”
Мондиал 2018
1/2 кръг, вторник 10 юли
Франция
21:00предстои
Белгия
Betfair UK Sportsbook
2.5 3.3 3.1
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
2.5 3.3 3.1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Франция Белгия

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