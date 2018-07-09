Дешан: Готови сме за всичко

"Готови сме да се адаптираме към каквато и да е тактическа постройка на отбора на Белгия. Смятам, че и моите играчи в главите си са готови за какъвто и да е сценарий, развой на мача, както от самото начало, така и при промяна по време на самата среща”, завърши 49-годишният специалист.

Основната сила на отбора на Белгия е в нападението, но доброто познаване на съперниците не дава преимущество на никой преди полуфиналния сблъсък. Това заяви селекционерът на Франция Дидие Дешан на пресконференция днес. Във вторник от 21:00 часа е двубоят между двата тима."Да, ние ги познаваме много добре, но и те ни познават също толкова добре. И едва ли може някой да извлече преимущество от това. Белгийците имат атакуващ отбор и те показваха такъв стил през целия турнир до тук. В мача с Бразилия те показаха, че могат да играят добре и в защита, особено в края на мача. А също така, че могат да насищат много добре средата на терена, но основната заплаха, която носят, е от атаката”, каза още Дешан.Той подчерта, че целият отбор на Франция е готов за срещата и в редиците им няма контузени и болни. "Просто дадохме почивка на четирима играчи, за да бъдат свежи за утрешния мач, но контузени нямаме”, коментира селекционерът.Самият той е световен шампион като играч от 1998-а година, а през 2016-а на домашното първенство отборът стигна до финал, където обаче отстъпи на Португалия . Сега има нова възможност да вдигне най-голямото отличие и като треньор."В момента все още принадлежа към кръга от футболисти, които са ставали световни шампиони с краката си на терена. Когато стана такъв и като треньор, тогава ще ви кажа как се чувствам”, добави етническият баск.Иначе отборът на Франция се подготвя за всякакъв сценарий в този полуфинал. "Видя се, че Белгия изигра страхотен мач срещу Бразилия с един специфичен план за въпросната среща. Дали ще го направят и срещу нас? Напълно е възможно. Но ние сме готови за каквото и да ни дойде насреща”, продължи Дешан.