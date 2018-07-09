БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Дешан: Готови сме за всичко

09 юли 2018 | 19:53 - Обновена
Основната сила на отбора на Белгия е в нападението, но доброто познаване на съперниците не дава преимущество на никой преди полуфиналния сблъсък. Това заяви селекционерът на Франция Дидие Дешан на пресконференция днес. Във вторник от 21:00 часа е двубоят между двата тима.

"Да, ние ги познаваме много добре, но и те ни познават също толкова добре. И едва ли може някой да извлече преимущество от това. Белгийците имат атакуващ отбор и те показваха такъв стил през целия турнир до тук. В мача с Бразилия те показаха, че могат да играят добре и в защита, особено в края на мача. А също така, че могат да насищат много добре средата на терена, но основната заплаха, която носят, е от атаката”, каза още Дешан.

Той подчерта, че целият отбор на Франция е готов за срещата и в редиците им няма контузени и болни. "Просто дадохме почивка на четирима играчи, за да бъдат свежи за утрешния мач, но контузени нямаме”, коментира селекционерът.

Самият той е световен шампион като играч от 1998-а година, а през 2016-а на домашното първенство отборът стигна до финал, където обаче отстъпи на Португалия. Сега има нова възможност да вдигне най-голямото отличие и като треньор.

"В момента все още принадлежа към кръга от футболисти, които са ставали световни шампиони с краката си на терена. Когато стана такъв и като треньор, тогава ще ви кажа как се чувствам”, добави етническият баск.

Иначе отборът на Франция се подготвя за всякакъв сценарий в този полуфинал. "Видя се, че Белгия изигра страхотен мач срещу Бразилия с един специфичен план за въпросната среща. Дали ще го направят и срещу нас? Напълно е възможно. Но ние сме готови за каквото и да ни дойде насреща”, продължи Дешан.

"Готови сме да се адаптираме към каквато и да е тактическа постройка на отбора на Белгия. Смятам, че и моите играчи в главите си са готови за какъвто и да е сценарий, развой на мача, както от самото начало, така и при промяна по време на самата среща”, завърши 49-годишният специалист.
Мондиал 2018
1/2 кръг, вторник 10 юли
Франция
21:00предстои
Белгия
Betfair UK Sportsbook
2.5 3.3 3.1
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
2.5 3.3 3.1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
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