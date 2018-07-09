Класиране за полуфинала не е нещо значимо за Англия, твърди Дайър

Полуфиналът срещу Хърватия е на 11 юли в Москва.

Английският национал Ерик Дайър не смята, че тимът е направил нещо голяма с класирането си за полуфиналите на Мондиал 2018 в Русия."Не мисля, че сме постигнали нещо значимо. Всички смятаме, че това все още не е успех, гладни сме за победи и искаме още повече. Не мислим за нищо друго освен за предстоящия мач с хърватите. Желанието ни е да продължим в същия дух. Знам, че е трудно да повярвате, но след всяка победа веднага превключваме на следващия мач", каза Дайър.Англия достигна до топ 4 на Световно първенство за първи път от 1990 година, а отборът игра финал единствено през 1966 година, когато спечели титлата на родна земя.