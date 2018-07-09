Барса първи поздрави Луис Енрике

Както е известно, като старши треньор Енрике изкара много успешен период между 2014 и 2017 г. в Барселона, изпълнен с множество трофеи, като сам реши да си тръгне от клуба в търсене на нови предизвикателства.

"Много късмет, Луис Енрике!", гласи съобщението на каталунците в Туитър.