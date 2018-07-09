БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Откритие на СП със сигурност ще смени клуба, Байерн е главен заподозрян

09 юли 2018 | 16:47 - Обновена
Непознатият за мнозина до началото на Световното първенство френски национал Бенжамен Павар няма да се задържи още дълго в Щутгарт, призна спортният директор на клуба Михаел Решке. “През лятото на 2019 г. той ще подсили клуб от топ 8”, заяви шефът пред Bild, без да конкретизира дали вече има постигната сделка.

Според информациите в договора на защитника има откупна клауза от 35 млн. евро, която ще е активна след края на идния сезон. Както обикновено, главен “заподозрян” за трансфер в Бундеслигата е Байерн (Мюнхен).

Според Bild обаче Павар може да бъде продаден още това лято, ако в Щутгарт пристигне оферта за 50 млн. евро и самият футболист пожелае да си тръгне.
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22-годишният французин пристигна в Бундеслигата преди годината от Лил срещу 5 млн. евро.
Мондиал 2018
1/2 кръг, вторник 10 юли
Франция
21:00предстои
Белгия
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2.5 3.3 3.1
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
2.5 3.3 3.1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
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Източник Sportal.bg
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играч на мача
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