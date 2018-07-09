Изхвърлиха Вукоевич от делегацията на Хърватия

"Извиняваме се за това, което направи Вукоевич. То няма отношение към хърватския футболен съюз. По този въпрос ние поддържаме ФИФА - никаква политика във футбола. Неговата акредитация е анулирана и той не може да бъде на стадиона. Мога само да се извиня за неговата постъпка. Не е хубаво, когато политиката и футбола се смесват. Аз съм против това. Веднага след като видях на запис какво е станало, го разкритикувах", каза Шукер.

Скаутът Огнен Вукоевич беше отстранен от делегацията на националния отбор на Хърватия по футбол от федерацията на страната.Това стана, след като Вукоевич и действащият национал Домагой Вида, дългогодишни бивши играчи на Динамо Киев, крещяха "Слава на Украйна" след победата на Хърватия с дузпи над Русия на четвъртфиналите на Мондиал 2018 в Сочи.Санкции за Вида, обаче, няма."Хърватският футболен съюз се извинява на руската общественост за поведението на представители от отбора", се казва в официално съобщение.Президентът на хърватската футболна централа Давор Шукер също коментира ситуацията.