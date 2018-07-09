Топ 3 на головете от 1/4-финалите на Мондиал 2018

номер 1 - Денис Черишев за Русия срещу Хърватия

Във видеото долу пък можете да видите най-емоционалните моменти от 1/4-финалите на Мондиала.

Четвъртфиналите на Мондиал 2018 не разочароваха откъм драма и красиви изпълнения, като отново изживяхме “рулетка” на дузпи, изненади и неповторими емоции.В навечерието на първия полуфинален сблъсък между Франция и Белгия ви предлагаме нашите избори за топ 3 попадения от 1/4-финалите:номер 3 - Хари Магуайър за Англия срещу Швецияномер 2 - Кевин де Бройне за Белгия срещу Бразилия