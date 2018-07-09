Станислав Черчесов загуби интерес към Мондиала

"Няма да гледам оставащите мачове. Но ще стискам палци за белгийците, защото се познавам с треньора им Роберто Мартинес. Наскоро, когато пътувах до Брюж да гледам Габулов, той ми се жалваше, че този не е форма, онзи не е форма. А аз го гледах си казвах "да ти имам проблемите", коментира Станислав Черчесов в ефира на Първи канал.

Селекционерът на Русия Станислав Черчесов загуби интерес към Световното първенство след отпадането на “Сборная” на четвъртфиналите. Специалистът призна, че няма намерение да гледа оставащите мачове до края на шампионата, но ще стиска палци за Белгия Домакинът Русия отпадна след загуба с дузпи от Хърватия на четвъртфиналите.На полуфиналите Белгия ще играе с Франция , а Англия с Хърватия.