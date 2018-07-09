Височайша подкрепа за Белгия срещу Франция

Кралските особи ще стискат палци на трибуните за разлика от премиера на Белгия Шарл Мишел, който ще остане в страната заради други ангажименти. Мишел смята да гледа мача с фенове в Брен-льо Конт - родното място на капитана на белгийския отбор Еден Азар.

Белгия ще получи кралска подкрепа в полуфиналния мач на Световното първенство срещу Франция. Крал Филип и кралица Матилда ще пътуват до Санкт Петербург, за да гледат на живо мача във вторник, информира белгийската агенция Белга.