БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Роберто Мартинес: Най-важното в тези мачове е отборът

09 юли 2018 | 13:59 - Обновена
Белгия вярва, че отборният дух и единството много могат да помогнат на Белгия в полуфиналния мач от Мондиал 2018 срещу Франция, заяви селекционерът на "червените дяволи" Роберто Мартинес. Белгийците не са играли на полуфинал на световно първенство от 1986 година, когато останаха четвърти в крайното класиране.
"Играчите работят заедно по изключителен начин от много дълго време и заслужават да бъдат точно там, където са сега. Най-важно е, че ние сме отбор. Индивидуалните качества и талантът също са важни, но най-важното на такива турнири е колективът. Това е едно пътуване към неизвестното. Никога не сме били в такава ситуация и се нуждаем от отборен дух срещу Франция. Трябва да покажем най-силното от нас в този двубой", коментира Мартинес пред ESPN.
Специалистът говори и за качествата на френския отбор. "Двата тима разполагат Двата тима имат съвкупност от младост и опит . Трябва да се пласираме добре и да спрем (Килиан) Мбапе. Не трябва да оставяме никакви пространства за него. Не трябва да забравяме и за останалите им футболисти. Задължени сме да играем без страх", каза още Роберто Мартинес ден преди двубоя срещу французите.
Мондиал 2018
1/2 кръг, вторник 10 юли
Франция
21:00предстои
Белгия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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