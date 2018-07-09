Роберто Мартинес: Най-важното в тези мачове е отборът

Белгия вярва, че отборният дух и единството много могат да помогнат на Белгия в полуфиналния мач от Мондиал 2018 срещу Франция , заяви селекционерът на "червените дяволи" Роберто Мартинес. Белгийците не са играли на полуфинал на световно първенство от 1986 година, когато останаха четвърти в крайното класиране.

"Играчите работят заедно по изключителен начин от много дълго време и заслужават да бъдат точно там, където са сега. Най-важно е, че ние сме отбор. Индивидуалните качества и талантът също са важни, но най-важното на такива турнири е колективът. Това е едно пътуване към неизвестното. Никога не сме били в такава ситуация и се нуждаем от отборен дух срещу Франция. Трябва да покажем най-силното от нас в този двубой", коментира Мартинес пред ESPN.

Специалистът говори и за качествата на френския отбор. "Двата тима разполагат Двата тима имат съвкупност от младост и опит . Трябва да се пласираме добре и да спрем (Килиан) Мбапе. Не трябва да оставяме никакви пространства за него. Не трябва да забравяме и за останалите им футболисти. Задължени сме да играем без страх", каза още Роберто Мартинес ден преди двубоя срещу французите.