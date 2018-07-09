Английски футболен фен е бил обран в Русия

Футболен запалянко от Англия е бил обран по време на Мондиал 2018 в Русия. От фена на английския отбор са откраднати часовник Ролекс и Айфон на обща стойност около 30 хиляди долара.



56-годишният привърженик е пристигнал в Москва специално за мачовете на Англия на световния шампионат, съобщава ТАСС.



Двама заподозрени вече са арестувани от местната полиция, която води разследване по случая.



Запалянкото е бил упоен от кафе, предложено от непознати. Когато се е събудил, фенът веднага е осъзнал, че е бил обран.

1/4 кръг, събота 7 юли Мондиал 2018 Швеция 0:2 краен резулат Англия титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Космос Арена

Съдия: Бьорн Кайперс 1 5 4 18 3 6 8 7 17 9 11 1 2 5 12 6 18 17 7 4 9 19 Яне Андерсон Гарет Саутгейт 4-4-2 3-5-2 Титуляри Робин Олсен 1 1 Джордан Пикфорд Емил Крафт 16 2 Кайл Уокър Виктор Линдельоф 3 5 Джон Стоунс Андреас Гранквист 4 6 Хари Магуайър Лудвиг Аугустинсон 6 12 Кийрън Трипиер Виктор Клаесон 17 20 Деле Али Себастиан Ларсон 7 8 Джордан Хендерсън Албин Екдал 8 7 Джеси Лингард Емил Форшбери 10 18 Ашли Йънг Маркус Берг 9 10 Рахийм Стърлинг Ола Тойвонен 20 9 Хари Кейн Резерви Джон Гуидети 11 4 Ерик Дайър Мартин Олсон 5 19 Маркъс Рашфорд Понтус Янсон 18 17 Фабиан Делф Себастиан Ларсон жълт картон 90' Рахийм Стърлинг излиза Маркъс Рашфорд влиза Джон Гуидети жълт картон 87' Хари Магуайър жълт картон Емил Крафт излиза 85' Джордан Хендерсън излиза Понтус Янсон влиза Ерик Дайър влиза 77' Деле Али излиза Фабиан Делф влиза Ола Тойвонен излиза 65' Джон Гуидети влиза Емил Форшбери излиза Мартин Олсон влиза 59' Деле Али гол 30' Хари Магуайър гол 0 Голове 2 1 Ъглови удари 6 17 Центрирания 26 2 Засади 1 3 Точни удари 2 26 Тъчове 24 3 Неточни удари 5 12 Удари от вратата 9 43 Притежание на топката % 57 2 Жълти картони 1 1 Блокирани удари 3 3 Смени 3 0 Контра атаки 1 10 Извършени фалове 7 Мондиал 2018 М П Р З Г точки 1 Уругвай 3 3 0 0 5:0 (5) 9 2 Русия 3 2 0 1 8:4 (4) 6 3 Саудитска Арабия 3 1 0 2 2:7 (-5) 3 4 Египет 3 0 0 3 2:6 (-4) 0 1 Испания 3 1 2 0 6:5 (1) 5 2 Португалия 3 1 2 0 5:4 (1) 5 3 Иран 3 1 1 1 2:2 (0) 4 4 Мароко 3 0 1 2 2:4 (-2) 1 1 Франция 3 2 1 0 3:1 (2) 7 2 Дания 3 1 2 0 2:1 (1) 5 3 Перу 3 1 0 2 2:2 (0) 3 4 Австралия 3 0 1 2 2:5 (-3) 1 1 Хърватия 3 3 0 0 7:1 (6) 9 2 Аржентина 3 1 1 1 3:5 (-2) 4 3 Нигерия 3 1 0 2 3:4 (-1) 3 4 Исландия 3 0 1 2 2:5 (-3) 1 1 Бразилия 3 2 1 0 5:1 (4) 7 2 Швейцария 3 1 2 0 5:4 (1) 5 3 Сърбия 3 1 0 2 2:4 (-2) 3 4 Коста Рика 3 0 1 2 2:5 (-3) 1 1 Швеция 3 2 0 1 5:2 (3) 6 2 Мексико 3 2 0 1 3:4 (-1) 6 3 Южна Корея 3 1 0 2 3:3 (0) 3 4 Германия 3 1 0 2 2:4 (-2) 3 1 Белгия 3 3 0 0 9:2 (7) 9 2 Англия 3 2 0 1 8:3 (5) 6 3 Тунис 3 1 0 2 5:8 (-3) 3 4 Панама 3 0 0 3 2:11 (-9) 0 1 Колумбия 3 2 0 1 5:2 (3) 6 2 Япония 3 1 1 1 4:4 (0) 4 3 Сенегал 3 1 1 1 4:4 (0) 4 4 Полша 3 1 0 2 2:5 (-3) 3 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 30' 0:1 Хари Магуайър 59' 0:2 Деле Али