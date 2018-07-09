Макрон ще пътува до Русия за мача между Франция и Белгия

Все още не е ясно дали английски високопоставени политици ще пътуват до Русия заради изключително обтегнатите отношения между двете страни през последните месеци. Англия играе срещу Хърватия на 11 юли във втория полуфинал от Мондиал 2018.

Френският президент Еманюел Макрон ще присъства на мача от полуфиналите на Мондиал 2018 между Франция и Белгия във вторник.Преди началото на световното първенство Макрон заяви, че ще пристигне в Русия, ако "петлите" достигнат до полуфиналите.Минимален брой европейски държавни ръководители пристигнаха в Русия по време на Мондиал 2018. До момента белгийският Крал Фелипе, швейцарския президент Ален Берсет и хърватският президент Колинда Грабар-Китарович гледаха мачове на своите национални отбори по време на световния шампионат.