Сексбомбата Лопирева хвали “сборная”

Руската сексбомба, тв водеща и посланик на Мондиал 2018 Виктория Лопирева похвали “сборная” за представянето на световното. Русия сензационно стигна до 1/4-финалите, но отпадна след дузпи от Хърватия.

A post shared by Ambassador Of FIFA WC 2018 (@lopyrevavika) on Jul 8, 2018 at 2:14am PDT

“Пред очите ни се роди националния отбор на Русия и беше написана новата история на руския футбол. Вие направихте невъзможното възможно. Благодаря на всеки от вас. Артьом Дзюба не можеше да сдържи сързите си. Това са сълзи на човек, който се бори за всичко и са много скъпи. Благодаря ти, Артьом”, написа Лопирева.