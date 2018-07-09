Азар шокира: Бях повече фен на Франция, отколкото на Белгия

Звездата на Белгия Еден Азар направи шокиращо изявление дни преди полуфинала на световното първенство в Русия срещу Франция . 27-годишният лидер на “червените дяволи” призна, че е израснал със спомените от триумфа на Франция на домакинския Мондиал 1998.

“С братята ми винаги сме били повече за Франция, отколкото за Белгия. Израснахме с поколението френски футболисти от 1998 година. Не искам да обиждам белгийските футболисти от онези години, но Франция си беше Франция”, споделя Азар, който има трима братя - Торган, Килиан и Итън, но последният е роден през 2003 година. Тримата имат дори и снимка от семейна почивка, като са облечени с екипи на "петлите" (б.р. Еден Азар е крайният вдясно).