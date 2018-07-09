Целят с камъни автобуса на “селесао” в Рио, Неймар се скри от феновете (видео)

Националният отбор на Бразилия се прибра в родината си след отпадането в 1/4-финалите на световното първенство в Русия и очаквано не получи топъл прием в Рио де Жанейро. Автобусът с играчите стана мишена на разгневени от ранното напускане на Мондиал 2018 привърженици. Те започнаха да целят превозното средство с камъни, яйца и други предмети. Ситуацията не ескалира тъй като се намеси полицията.

В Русия Бразилия тръгна с 1:1 срещу Швейцария, последва измъчена победа с голове в добавеното време срещу Коста Рика и 2:0 над Сърбия. В 1/8-финалите бразилците надиграха Мексико, но в следващата фаза отстъпиха с 1:2 пред Белгия и приключиха участието си. Бразилия не е печелила световната купа от 2002 година насам, когато триумфира на Мондиала в Япония и Южна Корея.

Самолетът с част от играчите кацна в 6 сутринта в неделя и беше посрещнат от малко фенове на летището, които все пак се държаха културно. Повечето от футболистите останаха в Европа, а в Рио се завърнаха селекционерът Тите, Каземиро, Филипе Коутиньо, Габриел Жезус, Дъглас Коща, Тайсън и др.

Неймар не се появи пред феновете, а директно от пистата беше взет от хеликоптер и откаран в дома му Мангаратиба край Рио. Пред медиите говориха Тите и Каземиро, който защити Фернандиньо, който си отбеляза автогол срещу Белгия.

Разочарованието от представянето на Неймар и компания в Бразилия е огромно. Петкратните шампиони отидоха в Русия като фаворит, а пътят към титлата изглеждаше предначертан след сензационното отпадане на Германия в групите.“Губим заедно и печелим заедно. Това не е краят за този отбор на Бразилия”, заяви бранителят на Реал Мадрид.